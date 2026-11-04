Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά αποβλήθηκε μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα χάσει το εκτός έδρας ματς με τη Κόμο.

Η ΑΕΚ έκανε υπερπροσπάθεια στον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως η γκολάρα του Βαλβέρδε στο 90+2' τη «λύγισε». Για τους πρωταθλητές Ελλάδας ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν πρωταγωνιστής, έχοντας γκολ και ασίστ, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο ματς του Δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μετά το φινάλε του αγώνα ο Ιταλός διαιτητής Μαριάνι απέβαλε τον διεθνή Μαυριτανό εξτρέμ για διαμαρτυρία, ενώ η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης τον έπιασε να βρίζει.

Λόγω της αποβολής δεδομένα θα είναι τιμωρημένος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο στην Ιταλία, ενώ μένει να φανεί εάν θα έχει πιο «βαριά» τιμωρία από την UEFA.