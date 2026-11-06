Οι αριθμοί φέρνουν την Ελλάδα αγκαλιά με τη δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA και τα καλύτερα έρχονται.

Το καλοκαίρι του 2024, μιλώντας στο πλαίσιο της κλήρωσης του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2024/25, ο τότε πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε θέσει ως στόχο να επιστρέψει η Ελλάδα όχι απλά στην πρώτη δωδεκάδα αλλά στο top-10 της βαθμολογίας της UEFA. Μόλις ενάμιση μήνα πριν, η Ελλάδα είχε ανέβει την τελευταία στιγμή στην 15άδα χάρη στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, εξασφαλίζοντας ξανά πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Fast forward δύο χρόνια και τέσσερις μήνες μετά. Η εβδομάδα πριν το τελευταίο international break του 2026 ολοκληρώθηκε με τους εκπροσώπους μας σε Champions, Europa και Conference League να φέρνουν άλλους 1.000 βαθμούς στο σακούλι. Θα ήταν 1.200, όμως η οβίδα του Βαλβέρδε σίγησε τη Νέα Φιλαδέλφεια, στερώντας μία τεράστια ισοπαλία ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης στην ΑΕΚ.

Οι νίκες ΟΦΗ και Παναθηναϊκού, καθώς και η ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Βρετάνη, βοήθησαν την Ελλάδα να εδραιωθεί στη δέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με Τσεχία και Πολωνία να αρχίζουν να χάνουν την επαφή τους με τη χώρα μας. Με 47.612 βαθμούς, αγγίζουμε την... πενηντάρα, την ώρα που η διαφορά από τους διώκτες μας είναι πια σταθερά τετραψήφια. Συγκεκριμένα, 1.287 βαθμοί από τους Τσέχους και 1.887 από τους Πολωνούς, μίνιμουμ δηλαδή τρεις νίκες από τον ενδέκατο.

Σε σελίδες που καταπιάνονται με τους αριθμούς και τις πιθανότητες, το ενδεχόμενο να τερματίσει η Ελλάδα φέτος στη δέκατη θέση αγγίζει το απόλυτο. Στο 97,7% το τοποθετεί το Football Meets Data, στο 97,9% το Football Ranked, με άπαντες πλέον να συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική κατάρρευση για να χαθεί η δεκάδα και το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

🇬🇷 Greece all but secure 10th place in the UEFA coefficient ranking after another strong week 1️⃣ 🇬🇷 Greece — 97.9% 2️⃣ 🇩🇰 Denmark — 1.1% 3️⃣ 🇨🇿 Czechia — 0.9% A top 10 place means the Greek champion goes straight into the 🔵 Champions League league phase in 2028. 📊 For more stats, league sims and European competitions → https://t.co/gqmsS2MDV3 — Football Ranked (@footballrankedx) November 6, 2026

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μοιάζει αδιανόητο να μην συνεχίσουν στα νοκ άουτ του Europa και του Conference League αντίστοιχα, με αμφότερους να είναι φαβορί για απευθείας πρόκριση στους «16», την ώρα που ο ΟΦΗ εντυπωσιάζει στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA και η ΑΕΚ παραμένει ζωντανή στο πολύ πιο απαιτητικό Champions League.

Το άμεσο μέλλον λοιπόν προβλέπεται συναρπαστικό αλλά και το ακόμα πιο μακρινό, ιδιαίτερα λαμπρό, καθώς τη νέα σεζόν, η Ελλάδα θα ξεφορτωθεί επιτέλους την τραγική σεζόν 2022/23, όταν μονάχα ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε φάση ομίλων και μάζεψε μόλις δύο βαθμούς. Ενδεικτικά, η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει τότε 2.125 πόντους, την ώρα που φέτος έχει ήδη 7.200.

Αν ολοκληρωνόταν σήμερα η σεζόν, το επόμενο καλοκαίρι θα έβρισκε τη χώρα μας να ξεκινά από την όγδοη θέση (!) και μάλιστα με διαφορά άνω των 2.500 βαθμών από την Ολλανδία και άνω των 4.000 από την Τουρκία - οι οποίες σε αντίθεση με εμάς, θα βγάλουν από τον συντελεστή πενταετίας σεζόν με πάνω από 10.000 βαθμούς. Η βαθμολογία της UEFA λοιπόν, θα έδειχνε κάπως έτσι...