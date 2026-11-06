Γαλατάσαραϊ: Αρθροσκόπηση για Όσιμεν – Τι ισχύει για ΑΕΚ
Την πόρτα του χειρουργείου θα αναγκαστεί να περάσει ο Βίκτορ Όσιμεν, με τον επιθετικό της Γαλατάσαραϊ να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην πρόσφατη νίκη επί της Στουτγκάρδης για το Champions League και να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου.
Ο Νιγηριανός φορ χτύπησε στο αριστερό γόνατο και οι άνθρωποι της Γαλατά αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τον σταρ του κλαμπ να αναμένεται να μείνει εκτός μάχης για τρεις εβδομάδες.
Κάτι που σημαίνει πως εκτός απροόπτου, θα είναι κανονικά διαθέσιμος στις 8 Δεκεμβρίου, όταν οι πρωταθλητές Τουρκίας θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να τεθούν αντιμέτωποι με την ΑΕΚ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Μάλιστα, στις τάξεις της Γαλατάσαραϊ επικρατεί αισιοδοξία ότι ο Αφρικανός στράικερ θα προλάβει μέχρι και τον αγώνα με την Άστον Βίλα στις 24 Νοεμβρίου, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του θεσμού.
Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 6, 2026
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