Ο Βίκτορ Όσιμεν αναμένεται να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, έναν μήνα πριν το ΑΕΚ-Γαλατάσαραϊ.

Την πόρτα του χειρουργείου θα αναγκαστεί να περάσει ο Βίκτορ Όσιμεν, με τον επιθετικό της Γαλατάσαραϊ να αποκομίζει πρόβλημα τραυματισμού στην πρόσφατη νίκη επί της Στουτγκάρδης για το Champions League και να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου.

Ο Νιγηριανός φορ χτύπησε στο αριστερό γόνατο και οι άνθρωποι της Γαλατά αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την επερχόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τον σταρ του κλαμπ να αναμένεται να μείνει εκτός μάχης για τρεις εβδομάδες.

Κάτι που σημαίνει πως εκτός απροόπτου, θα είναι κανονικά διαθέσιμος στις 8 Δεκεμβρίου, όταν οι πρωταθλητές Τουρκίας θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να τεθούν αντιμέτωποι με την ΑΕΚ για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μάλιστα, στις τάξεις της Γαλατάσαραϊ επικρατεί αισιοδοξία ότι ο Αφρικανός στράικερ θα προλάβει μέχρι και τον αγώνα με την Άστον Βίλα στις 24 Νοεμβρίου, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του θεσμού.