AEK K19- Ρεάλ K19: Τα highlights της αναμέτρησης
Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ υποδέχθηκε στο «Σεραφείδιο» την αντίστοιχη της Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League, με την Ένωση να χάνει με 4-1 και να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, μετά από μία νίκη και δύο ισοπαλίες.
Το σκορ άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι στο 25' με το σουτ του Βιγιάλμπα ενώ η Ένωση απάντησε στο 28' με κεφαλιά του Αμανατίδη μετά από ασιστ του Αργυρίου. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «μερένχες» πήραν προβάδισμα μετά από γκολ που πέτυχε ο Έντσο Άλβες στο 53ο λεπτό και πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 1-3 με τον Γιάνεθ να βρίσκει δίχτυα. Το τελευταίο τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Μπουγκάριν στο 79' αφού σούταρε μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Ρέγιες.
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