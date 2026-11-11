Ο τερματοφύλακας της Κόμο, Ρόμπερτ Σάντσεθ, τράκαρε με τη Ferrari του στο Νίρμπουργκρινγκ, γλιτώνοντας ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Ο Ρόμπερτ Σάντσεθ εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή των εθνικών ομάδων και βρέθηκε στο εμβληματικό Νίρμπουργκρινγκ για να... απολαύσει τη Ferrari του, εντούτοις τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Ο τερματοφύλακας της Κόμο βλέπετε τράκαρε το υπερπολυτελές αυτοκίνητό του σε αυτοκινητιστική εκδήλωση στη γερμανική πίστα, γλιτώνοντας ευτυχώς δίχως να αποκομίσει τραυματισμούς.

Όπως αναφέρει η Sun, ο Ισπανός γκολκίπερ φέρεται να έπεσε στις προστατευτικές μπαριέρες με ταχύτητα 112 χιλιομέτρων την ώρα, με αποτέλεσμα το αξίας 300.000 λιρών αυτοκίνητό του, μία Ferrari 488 Challenge Evo να υποστεί σοβαρές ζημιές. Το ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11) στη στροφή Καρατσιόλα-Καρουσέλ με αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι ο Σάντσεθ έσπευσε να βοηθήσει στην απομάκρυνση των κομματιών του αυτοκινήτου που είχαν πέσει στην πίστα, με τη συνδρομή φίλων του που βρίσκονταν μαζί του.

Όλα αυτά, δύο εβδομάδες πριν την αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ για το Champions League. Ο 28χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε φέτος από την Τσέλσι με δανεισμό και έχει μετρήσει μέχρι τώρα τέσσερις συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον Ζαν Μπουτέζ να λογίζεται ως βασικός.