ΑΕΚ: Ο Αριάγκα επισκέφτηκε την Ακρόπολη με την οικογένειά του
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Ο μέσος της ΑΕΚ, Κέρβιν Αριάγκα δεν ενσωματώθηκε στην Εθνική Ονδούρας, έμεινε στην Αθήνα και είχε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του.
Για τον Κέρβιν Αριάγκα αυτή η διακοπή δεν περιελάμβανε υπερατλαντικό ταξίδι στην Ονδούρα καθώς όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό δεν θα ενσωματωνόταν στην Εθνική ομάδα της χώρας του.
Ο Αριάγκα εκμεταλλεύτηκε το τετραήμερο ρεπό που έδωσε στους παίκτες της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον 28χρονο μέσο των κιτρινόμαυρων να απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές με μια επίσκεψη στην Ακρόπολη.
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