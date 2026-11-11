Ο μέσος της ΑΕΚ, Κέρβιν Αριάγκα δεν ενσωματώθηκε στην Εθνική Ονδούρας, έμεινε στην Αθήνα και είχε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του.

Για τον Κέρβιν Αριάγκα αυτή η διακοπή δεν περιελάμβανε υπερατλαντικό ταξίδι στην Ονδούρα καθώς όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό δεν θα ενσωματωνόταν στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Αριάγκα εκμεταλλεύτηκε το τετραήμερο ρεπό που έδωσε στους παίκτες της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον 28χρονο μέσο των κιτρινόμαυρων να απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές με μια επίσκεψη στην Ακρόπολη.