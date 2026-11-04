Η ομάδα της Κ19 της ΑΕΚ προσπάθησε, πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1 αλλά εν τελεί δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης και ηττήθηκε με 4-1 στο Σεραφείδιο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε νικήτρια από το Σεραφείδιο καθώς επικράτησε με 4-1 της Κ19 της ΑΕΚ, η οποία πάλεψε, πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-1 αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον Κίρος κάτω από τα δοκάρια, έχοντας στην τετράδα της άμυνας τους Ρίννη, Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλο και Φιλιππιάδη. Ο Σκάκιτς με τον Γκολφίνο και τον Φραντζεσκάκη στη μεσαία γραμμή ενώ ο Τσαντίλας με τον Αμανατίδη ήταν στα άκρα της επίθεσης με τον Αργυρίου στην κορυφή.

Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τον Πόνσε στην εστία με τους Γκονζάλες, Ρίβας, Γκαρίδο και Εσπινόσα στην τετράδα της άμυνας. Ο Βιλιάλμπα με τον Φοφανά και τον Ντίεθ ήταν στη μεσαία γραμμή ενώ ο Γιάνιεθ με τον Τσίρια πλαισιώναν τον γιο του Μαρσέλο, Έντσο Άλβες.

Η Ένωση μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και στο 4ο λεπτό είχε την πρώτη σημαντική στιγμή του αγώνα, όταν μετά από κόντρες, η μπάλα έφτασε στον Αργυρίου και εκείνος με πλασέ είδε την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία.

Στο 13ο λεπτό, ο Ντίεθ βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια μπλόκαρε ο Κίρος.

Στο 22' η Ρεάλ απείλησε ξανά, όταν ο Τσίρια βρήκε φανταστικά τον Εσπινόσα, εκείνος έκανε το γύρισμα αλλά το πλασέ του Βιγιάλμπα πήγε πάνω από τα δοκάρια.

Τελικά το γκολ για τον ισπανικό σύλλογο ήρθε στο 25'. Φανταστική ενέργεια του Τσίρια πάνω στη γραμμή που τους πέρασε όλους, έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε στα σώματα και ο Βιγιάλμπα με δυνατό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ένωσης.

Οι παίκτες του Παπαπαναγή δεν έχασαν τη συγκέντρωση τους και στο 30ο λεπτό βρήκαν τον δρόμο προς την ισοφάριση. Μετά από ωραία ανάπτυξη, ο Αργυρίου πήρε την μπάλα στα πλάγια και έκανε τη σέντρα με τον Αμανατίδη να παίρνει την κεφαλιά και να κάνει το 1-1.

Στο 37' ο Γκολφίνος έκλεψε την μπάλα στο κέντρο, ο Αργυρίου έφυγε στην αντεπίθεση, προσπάθησε να πλασάρει αλλά η μπάλα πήγε αουτ. Η Ρεάλ απάντησε στο 39' όταν έγιναν δύο σουτ στην περιοχή από Γιάνεθ και Βιγιάλμπα αλλά ο Φιλιππιάδης έκανε το μπλοκ και τις δύο φορές.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, ο Βιγιάλμπα είχε σπουδαία ευκαιρία για να κάνει το 2-1 αλλά ο Κίρος απέκρουσε εξαιρετικά στο 52ο λεπτό. Τελικά, ο γιος του Μαρσέλο ήταν ο άνθρωπος που το κατάφερε. Ο Έντσο Άλβες εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Κίρος, ο ίδιος τον πέρασε και νίκησε τον αντίπαλο αμυντικό, σκοράροντας για το 2-1 στο 53'.

Στο 59ο λεπτό ήρθε και το τρίτο γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γιάνεθ να πιάνει ωραία το σουτ στην περιοχή και να νικά τον αντίπαλο πορτιέρε για το 3-1. Ο Τσίρια πήγε να ανεβάσει και άλλο τον δείκτη του σκορ στο 64' αλλά η ραμπόνα (!) που έκανε εξουδετερώθηκε από τον Κίρος.

Ο Τσαντίλας έψαξε το γκολ στο 66' αλλά το σουτ πήγε πάνω από τα δοκάρια ενώ ο ισπανικός σύλλογος βρέθηκε ξανά κοντά σε τέταρτο τέρμα, όταν ο Ριβέρα έφυγε με εξαιρετική ατομική ενέργεια στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τσίρια αλλά το σουτ πήγε στο εξωτερικό μέρος της εστίας στο 67'.

Όσο περνούσε η ώρα, η Ρεάλ έλεγχε όλο και περισσότερο τον ρυθμό και στο 79ο λεπτό κατάφερε να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ όταν ο Εσπινόσα έκανε εξαιρετική ενέργεια, έδωσε στον Πέρεθ και εκείνος με τη σειρά του έδωσε στον Μπουγκαρίν που έκανε το 4-1.

Τελικά, αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Ένωση να δέχεται την πρώτη της ήττα στον θεσμό.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ρέγιες Κίρος, Ρίνης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπακόγλου, Φραντζεσκάκης, Σκάκιτς, Γκολφίνος, Αμανατίδης, Αργυρίου, Τσαντήλας.

Ρεάλ Μαδρίτης (Άλβαρο Λόπεθ): Πόνσε, Γκονζάλες, Ρίβας, Γκαρίδο, Εσπινόσα, Σερίφ, Λακόστα, Κάρλος Ντίες, Γιάνιεθ, Θίρια, Έντσο Άλβες.