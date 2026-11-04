Έτοιμος να μετακομίσει στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ που βρίσκεται στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.

Έτοιμη να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 16χρόνος επιθετικός διαπραγματεύτηκε τον χρόνο συμμετοχής του στην πρώτη ομάδα και δεν έμεινε ικανοποιημένος και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αφού αποφάσισε να ακυρώσει την εγγραφή του στον σύλλογο, ώστε να μείνει ελεύθερος.

🚨⏳ BREAKING | Understand JJ Gabriel has reached a verbal agreement in principle with Real Madrid. As reported, Real were the favourites. The transfer is now being pushed towards completion. Nothing has been signed yet. That’s why Barcelona, FC Bayern and Paris Saint-Germain remain on standby. The plan is for the 16 y/o gem to leave ManUtd as early as January. The move is definitely expected to take place in 2027, with an EU passport. #MUFC Bayern remained in contact but emerged as an outside contender, partly due to the financial package and Real. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 November 4, 2026

Από την πλευρά τους οι κόκκινοι διάβολοι έκαναν προσπάθεια για να αλλάξει γνώμη ο Άγγλος, διότι δεν θέλουν να χάσουν ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο αυτό τον καιρό στον κόσμο, αλλά απέβησαν άκαρπες και ήδη αρκετές ομάδες έχουν κινηθεί για την απόκτηση του όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου, με την Βασίλισσα να προηγείται, όπως φαίνεται, της κούρσας, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν πως τον έχει κλείσει και ότι ήδη προπονείται στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

🚨 CONFIRMED: JJ Gabriel is training in Madrid as he awaits his move to Real Madrid to be completed. @Ramon_AlvarezMM https://t.co/VEm9LqsHUv November 4, 2026

Ο Άγγλος που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός έχει αναδειχθεί παίκτης της σεζόν για την Κ18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την σεζόν 2025-2026 ενώ, μόλις σε ηλικία 15 χρονών πέτυχε χατ-τρικ στο UEFA Youth League. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ δεν έχει επιλέξει ακόμη με ποιά Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τις εξής χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία και Τρινιντάντ και Τομπάγκο.