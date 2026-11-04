Ρεάλ Μαδρίτης: Έτοιμη να κλείσει το παιδί θαύμα της Γιουνάιτεντ

Ρεάλ Μαδρίτης: Έτοιμη να κλείσει το παιδί θαύμα της Γιουνάιτεντ

Newsroom
JJ Gabriel
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Έτοιμος να μετακομίσει στην Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ που βρίσκεται στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.

Έτοιμη να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα παγκοσμίως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 16χρόνος επιθετικός διαπραγματεύτηκε τον χρόνο συμμετοχής του στην πρώτη ομάδα και δεν έμεινε ικανοποιημένος και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, αφού αποφάσισε να ακυρώσει την εγγραφή του στον σύλλογο, ώστε να μείνει ελεύθερος.

Από την πλευρά τους οι κόκκινοι διάβολοι έκαναν προσπάθεια για να αλλάξει γνώμη ο Άγγλος, διότι δεν θέλουν να χάσουν ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο αυτό τον καιρό στον κόσμο, αλλά απέβησαν άκαρπες και ήδη αρκετές ομάδες έχουν κινηθεί για την απόκτηση του όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου, με την Βασίλισσα να προηγείται, όπως φαίνεται, της κούρσας, με δημοσιεύματα από το εξωτερικό να αναφέρουν πως τον έχει κλείσει και ότι ήδη προπονείται στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, μέχρι να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Άγγλος που αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός έχει αναδειχθεί παίκτης της σεζόν για την Κ18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την σεζόν 2025-2026 ενώ, μόλις σε ηλικία 15 χρονών πέτυχε χατ-τρικ στο UEFA Youth League. Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ δεν έχει επιλέξει ακόμη με ποιά Εθνική ομάδα θα αγωνιστεί έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με τις εξής χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία και Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

@Photo credits: Associated Press
     

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