Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, που ενεπλάκη στη φάση που κόστισε τη ζωή στον επιθετικό της Τενερίφης, περνά πολύ δύσκολες ώρες.

Ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ συγκλόνισε το ισπανικό ποδόσφαιρο, αφήνοντας πίσω του μια απώλεια που δύσκολα γίνεται αποδεκτή. Η θλίψη της οικογένειάς του, των συμπαικτών του, καθώς και όλου του περιβάλλοντος της Τενερίφης και του ποδοσφαίρου της Μαδρίτης είναι απερίγραπτη. Ωστόσο, όσα συνέβησαν στο «Ελιοδόρο Ροδρίγκεθ Λόπεθ» έχουν και μια δεύτερη διάσταση, αυτή που βιώνει ο Ζεσούς Οβόνο. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρας, διεθνής με την Ισημερινή Γουινέα, βγήκε από την εστία του για να διεκδικήσει την μπάλα, σε μια φάση που κατέληξε στη μοιραία σύγκρουση με τον επιθετικό. Από εκείνη τη στιγμή, κουβαλά το βάρος μιας ενέργειας με το πιο τραγικό δυνατό τέλος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από το απόγευμα της Δευτέρας, ο γκολκίπερ είναι συντετριμμένος και σε κατάσταση «απόλυτου σοκ». Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Sport, σκόπευε να επικοινωνήσει ιδιωτικά με την οικογένεια του Ζεσούς ντε Μιγκέλ για να ζητήσει συγγνώμη, όμως ο θάνατος του ποδοσφαιριστή έκανε ακόμη πιο σύνθετη μια κατάσταση ήδη εξαιρετικά λεπτή.

Σε όλα αυτά προστίθεται και η επίθεση που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο καταιγισμός προσβλητικών μηνυμάτων τον ανάγκασε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στους λογαριασμούς του, αφού ορισμένοι φίλαθλοι έφτασαν να τον αποκαλούν «δολοφόνο» για τη φάση που του στοίχισε την αποβολή και μετά την οποία ο παίκτης της Τενερίφης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Πέρα από τη συγκίνηση, τόσο η αθλητική πλευρά όσο και μια πιθανή ποινική ευθύνη θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και κανόνες.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Οβόνο ενδέχεται να δεχθεί σημαντική ποινή. Ο Πειθαρχικός Κώδικας της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προβλέπει διαφορετικές κυρώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε ενέργειας και την έκταση των συνεπειών της.

Η RFEF αναβάλλει τους αγώνες Κυπέλλου

Μόλις επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 30χρονου ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, η Ομοσπονδία αποφάσισε, σε ένδειξη σεβασμού και αλληλεγγύης, να αναστείλει όλους τους αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Βασιλέως και στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Βασίλισσας.

Στη διοργάνωση των ανδρών αναβάλλονται τα παιχνίδια Αναϊτασούνα–Αλαβές και Παμπλόνα–Εϊμπάρ, αμφότερα του πρώτου γύρου. Στο γυναικείο Κύπελλο, η αναμέτρηση που επηρεάζεται είναι η Θέλτα Βίγο–Εσπανιόλ, για τον τρίτο γύρο.

Η RFEF ακύρωσε επίσης την επίσημη παρουσίαση του αγώνα της Εθνικής Ελπίδων (U21) με την Ιαπωνία, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Αλμεντραλέχο.