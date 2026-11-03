Με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε τον Ισπανό επιθετικό Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο Πρόεδρος της Ανδόρας και πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, Ζεράλντ Πικέ.

Σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χεσούς Ντε Μιγκέλ. Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης είχε συγκρουστεί με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Οβόνο και από την αρχή είχε φανεί οτι ήταν κάτι σοβαρό αλλά κανείς δεν περίμενε να εξελιχθεί έτσι, καθώς ο 30χρονος επιθετικός άφησε το πρωί της Τρίτης (03/11) την τελευταία του πνοή.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας Ζεράλντ Πικέ έστειλε ένα συλλυπήτηρια μήνυμα, εκφράζοντας την θλίψη του για το περιστατικό.

«Η θλίψη μου είναι απέραντη. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», τόνισε ο πρόεδρος της Ανδόρας, ο οποίος ήταν στο γήπεδο την στιγμή του σοβαρού τραυματισμού, και μετά έφυγε κατευθείαν για το νοσοκομείο «Λα Καντελάρια» που είχε μεταφερθεί ο παίκτης.

@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús. — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026

Η Ανδόρα, από την πλευρά της, αποχαιρέτησε επίσης τον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τον θάνατο του 30χρονου. «Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την τραγική απώλεια. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συμπαίκτες και τους φίλους του, καθώς και σε ολόκληρη την Τενερίφη. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς», σημείωσε ο σύλλογος στην ανακοίνωση του.