Προπονητής Τενερίφης: «Μπορεί η τιμωρία να φαίνεται μικρή αλλά... - Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην κανονικότητα»

Οι πρώτες αντιδράσεις από τον τεχνικό της Τενερίφης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το διάστημα για την ομάδα του.

Τη σιωπή του «έσπασε» ο Άλβαρο Θερβέρα , ο οποίος μίλησε τόσο για την ποινή που επιβλήθηκε στον Χεσούς Οβόνο μετά το τραγικό περιστατικό με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ, όσο και για το δύσκολο διάστημα που περνά η Τενερίφη μετά τον άδικο χαμό του 30χρονου ποδοσφαιριστή.

Όπως είναι ήδη γνωστό μετά την έκταση που πήρε το περιστατικό, ο τερματοφύλακας της Ανδόρα, Χεσούς Οβόνο, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 αγωνιστικών για το χτύπημα στον Ντε Μιγκέλ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων στις 2 Νοεμβρίου.Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα και ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης έφυγε από τη ζωή την επόμενη ημέρα, με την είδηση να γίνεται πρώτο θέμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η ποινή είναι η μεγαλύτερη που προβλέπεται, όμως αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η επιτροπή εξέτασε αποκλειστικά όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα και όχι την τραγική εξέλιξη που ακολούθησε. Ο Οβόνο αποβλήθηκε επειδή χτύπησε με υπερβολική δύναμη τον αντίπαλό του στο στήθος, ενώ η μπάλα βρισκόταν εντός αγωνιστικού χώρου.

Μιλώντας ενόψει του αγώνα με τη Θέουτα,που θα είναι ο πρώτος της Τενερίφης μετά τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ, ο Θερβέρα αναφέρθηκε σε όλα...

«Πιστεύω ότι, όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς της ζωής, υπάρχουν κανόνες και νόμοι που πρέπει να τηρούνται. Από τη στιγμή που οι κανονισμοί δεν προβλέπουν συγκεκριμένα όσα συνέβησαν, θεωρώ ότι απλώς ακολούθησαν όσα ορίζονται και επέβαλαν την αντίστοιχη ποινή. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω θα ήταν προσωπική μου άποψη, την οποία προτιμώ να κρατήσω για τον εαυτό μου. Μπορεί να φαίνεται μικρή σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν πιστεύω ότι οι κανονισμοί επιτρέπουν κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

Λόγος φυσικά έγινε και για την προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στις προπονήσεις και να προετοιμαστεί για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Όπως παραδέχθηκε ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο: «Όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε καλά και οι προπονήσεις κυλούν ομαλά. Έχουμε την αίσθηση ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά σε μια καθημερινότητα. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς αισθάνεται ο καθένας όταν βρίσκεται μόνος του. Κάποιοι έχουν ανθρώπους στο σπίτι που τους στηρίζουν, ενώ άλλοι είναι περισσότερο μόνοι τους. Κάνουμε βήματα, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Είναι δύσκολο και περίπλοκο».

Ακόμη ο Θερβέρα δεν έκρυψε, επίσης, ότι δεν γνωρίζει αν όλοι οι ποδοσφαιριστές του αισθάνονται έτοιμοι να επιστρέψουν στους αγώνες: «Και οι δύο απόψεις είναι απολύτως λογικές. Από τη μία, θέλεις να επιστρέψεις σε μια αίσθηση κανονικότητας, γνωρίζοντας όμως ότι αυτή την περίοδο δεν μπορείς να τη βρεις πραγματικά. Δεν είναι κάτι που μπορείς απλώς να αφήσεις στην άκρη για να συγκεντρωθείς στη δουλειά σου. Είναι συνεχώς στο μυαλό σου. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συνεχίσουμε».