Ολυμπιακός: Αρχίζει αθόρυβα και δίνει λύσεις

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta ένα από τα όπλα του Ολυμπιακού, που δεν…φωνάζει, αλλά έχει αποτελεσματικότητα.

Είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού, που κάπως…αθόρυβα δίνει επιθετικές βοήθειες στην ομάδα και έχει κερδίσει πολλούς πόντους για μία θέση στην αρχική ενδεκάδα του Ιμανόλ, παρότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας !

Ο λόγος για τον Ρόκα, τον νεαρό Ισπανό εξτρέμ, που στα τρία τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα στα οποία κι έχει παίξει βασικός, έχει ανοίξει το σκορ στη νίκη 2-0 επί του Παναιτωλικού, έχει δώσει την ασίστ για το πρώτο γκολ στη νίκη 5-0 επί της Καλαμάτας κι έχει επίσης ανοίξει το σκορ στη νίκη 3-2 επί της Κηφισιάς!

Δεν λέω ότι έχει σκοτώσει…θηρία, αλλά το να παίζεις βασικός σε τρία ματς, κάτι που είχε να συμβεί πολύ καιρό, και να είσαι μέσα στα πρώτα γκολ και των τριών, νικηφόρων, δεν είναι μικρό πράγμα. Όπως δεν είναι μικρό πράγμα που ο Ρόκα εκτόπισε έτσι από την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού τον Φορτούνη, τον οποίο ο Ιμανόλ εμπιστεύονταν ως βασικό και στα τρία πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», με τον ΟΦΗ, τον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό.

Χωρίς να το…φωνάζει, εξ ου και γράφω «αθόρυβα», ο 22χρονος εξτρέμ έχει μπει για τα καλά στο πλάνο του Βάσκου προπονητή και δίνει λύσεις, έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό τις λεγόμενες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη του λείπει η διάρκεια μέσα στο ίδιο το παιχνίδι. Βασίζεται στις στιγμές, που πάντα τις βγάζει. Για παράδειγμα με την Κηφισιά εκτός από το γκολ πέρασε και μία πολύ επικίνδυνη σέντρα στον Μάριους-ο αντίπαλος αμυντικός πρόλαβε τον «ερυθρόλευκο» σέντερ φορ πριν κάνει την προβολή για το γκολ, αλλά από την δύσκολη αυτή επέμβαση προέκυψε το κόρνερ που έφερε το 2-0…

Ο Ρόκα είχε βρεθεί σε καλή θέση για τελική και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όμως τότε το σουτ που έκανε κοντραρίστηκε, ενώ τον είδαμε να συνεργάζεται συχνά καλά με τον Τικνιζιάν, να περνάει μία-δύο έξυπνες πάσες, αλλά και να μπουκάρει από δεξιά (του άλλαξε θέση για ένα διάστημα στο β΄ ημίχρονο) στην ευκαιρία του Φορτούνη για το 3-0 που θα τελείωνε το ματς στο 79’.

Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρόκα δεν κάνει ακόμη «γεμάτες» εμφανίσεις. Έχει αρκετά μείον στο παιχνίδι του. Κατά πρώτον κακή αμυντική συμπεριφορά, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για παιδί στην ηλικία του, που δεν γίνεται να έχει θέματα αντοχών και δυνάμεων. Κατά δεύτερον, είναι επιπόλαιος. Π.χ. σε μία στιγμή κλέβει την μπάλα ωραία, φεύγει μπροστά, έχει τρεις συμπαίκτες γύρω του να δώσει την μπάλα και αυτό που έκανε ήταν να επιχειρήσει να τελειώσει μόνος του την επίθεση, χάνοντας εύκολα την μπάλα. Σε απογοητεύει πραγματικά κάποιες στιγμές με τις επιλογές του, με πολύ κακές σέντρες, με ήττες σε προσωπικές μάχες.

Πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ρόκα, ωστόσο μοιάζει να έχει αυτό το κάτι που έχουν οι αέρινοι εξτρέμ και που κάθε ομάδα το έχει ανάγκη, τουλάχιστον σε αρκετά παιχνίδια.

Άσχετο: Σπάνε σιγά σιγά πολύ αρνητικά σερί. Έβαλε γκολ τις προάλλες ο Τσικίνιο μετά από σχεδόν ένα χρόνο, τώρα έβαλε γκολ ο Ζέλσον μετά από πάνω από έξι μήνες! Καλά είναι αυτά για τους δύο έμπειρους Πορτογάλους. Ο Ζέλσον θα βάλει τώρα κι άλλα γκολ!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ήταν τόσο προβληματικός αμυντικά ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο το Σάββατο το βράδυ, που τον είδαμε να τρώει φάσεις για πρώτη φορά μέχρι κι από στημένα, ενώ μέχρι τώρα η λειτουργία του σε αυτό το κομμάτι ήταν υποδειγματική. Αυτή τη φορά ο Ορτέγα τα χρειάστηκε και σε μία εκτέλεση κόρνερ και σε μία εκτέλεση φάουλ, κάνοντας δύο δύσκολες επεμβάσεις για να γλιτώσει την εστία του σε τελικές από κοντά.

Τι να λέμε, όμως, που είδαμε στο ξεκίνημα του ματς τον Ρέτσο και τον Πιρόλα να βγαίνουν λίγο πλάγια και να τους πλαγιοκοπούν και τους δύο, λες και είχαν να αντιμετωπίσουν εξτρέμ της Μπάγερν κι όχι τον Αντονίσε και τον Σανγκάλ…

Και για το τέλος ένα ιμότζι