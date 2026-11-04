Φορτούνης: «Ο προπονητής ζητάει κατοχή και το ευχαριστιόμαστε»

Οι δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη μετά το 0-0 του Ολυμπιακού με τη Ρεν.

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν.

Ο άσος των Πειραιωτών μετά το ματς υποστήριξε ότι οι ερυθρόλευκοι μπορούσαν να φύγουν με τους τρεις βαθμούς από τη Γαλλία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Φορτούνης:

«Είναι θετικό αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη, παίξαμε καλά, είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μία καλή ομάδα. Δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε σε οποιαδήποτε έδρα, αυτό κάναμε και σήμερα.

Παίξαμε με κάτω τη μπάλα, νομίζω ότι είχαμε παραπάνω σουτ από τον αντίπαλο σε ματς εκτός έδρας που αυτό σημαίνει πολλά. Παίξαμε όπως θέλει ο προπονητής και συνεχίζουμε».

Για την οκτάδα σχολίασε: «Δεν σταματάμε, ξέρουμε ότι είμαστε καλά αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλουμε να νικάμε πάντα, αυτός είναι ο στόχος μας. Μπαίνουμε στο γήπεδο, να παίζουμε καλά, να ευχαριστιόμαστε και να κερδίζουμε».

Για την κατοχή της μπάλας που είχε ο Ολυμπιακός: «Είναι κάτι που μας ζητάει ο προπονητής. Το δουλεύουμε, οι παίκτες που έχουμε είναι πολύ ποιοτικοί, σε όλες τις θέσεις. Θέλουμε να έχουμε τη μπάλα στα πόδια μας, έτσι γινόμαστε πιο απειλητικοί κι ευχαριστιόμαστε και το παιχνίδι».

Ο Σαντιάγο Έσε, παράλληλα, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πρωταγωνίστησε η συλλογική προσπάθεια. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδαα που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το δείχνει, τόσο εντός, όσο κι εκτός συνόρων.

Αυτό που κάνουμε είναι να μαζεύουμε πολύτιμους βαθμούς. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε στην οκτάδα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την ομαδική δουλειά και από το γεγονός ότι πήραμε έστω αυτό τον έναν βαθμό».