Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα αύξησε την απόσταση κι έχει στρογγυλοκαθίσει στη 10η θέση
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην pole position για να καταλάβει την προνομιούχο 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA έως το τέλος της σεζόν. Η χώρα μας μάζεψε 200 έξτρα βαθμούς μετά την ισοπαλία που απέσπασε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεν, ενώ θα μπορούσε να είχε ακόμα μεγαλύτερο απολογισμό μετά τη γενναία μάχη που έδωσε η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ακόμα κι έτσι πάντως, η βραδιά είχε θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αφού η ήττα της Σλάβια Πράγας από την Άρσεναλ σήμανε πως αύξησε την απόστασή από την 11η Τσεχία σε 1.087 βαθμούς! Τόση μάλιστα είναι και η διαφορά που μας χωρίζει κι από την Πολωνία, η οποία είναι σε ακόμα πιο δυσμενή θέση, από τη στιγμή που αγωνίζεται με δυο ομάδες λιγότερες στην Ευρώπη.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία 52.675 (4/5)
10. Ελλάδα 46.812 (4/5)
11. Τσεχία 45.725 (4/5)
12. Πολωνία 45.725 (2/5)
13. Νορβηγία 40.412 (4/5)
Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA
Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.
- Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Play-offs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
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