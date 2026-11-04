Η ισοπαλία του Ολυμπιακού επί της Ρεν, σε συνδυασμό με την ήττα της Σλάβια Πράγας, βοήθησε την Ελλάδα να χαλυβδώσει τη θέση της στην πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην pole position για να καταλάβει την προνομιούχο 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA έως το τέλος της σεζόν. Η χώρα μας μάζεψε 200 έξτρα βαθμούς μετά την ισοπαλία που απέσπασε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεν, ενώ θα μπορούσε να είχε ακόμα μεγαλύτερο απολογισμό μετά τη γενναία μάχη που έδωσε η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμα κι έτσι πάντως, η βραδιά είχε θετικό πρόσημο για την Ελλάδα, αφού η ήττα της Σλάβια Πράγας από την Άρσεναλ σήμανε πως αύξησε την απόστασή από την 11η Τσεχία σε 1.087 βαθμούς! Τόση μάλιστα είναι και η διαφορά που μας χωρίζει κι από την Πολωνία, η οποία είναι σε ακόμα πιο δυσμενή θέση, από τη στιγμή που αγωνίζεται με δυο ομάδες λιγότερες στην Ευρώπη.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 52.675 (4/5)

10. Ελλάδα 46.812 (4/5)

11. Τσεχία 45.725 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 40.412 (4/5)

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.