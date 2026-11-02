Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ (4/11, 19:45, Live από το Gazzetta) με αρκετές απουσίες αλλά και μια μεγάλη επιστροφή.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 19:45, Live από το Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «Μαδριλένοι» έρχονται με απουσίες στην Αθήνα αλλά και μια σημαντική επιστροφή για την ομάδα του Μουρίνιο.

Οι «Μερένχες» έχουν το 3/ 3 μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το νικηφόρο σερί στην Αθήνα. Η ομάδα του Special One βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, αφού μετά τη νίκη στο Clasico και το τρίποντο που πήραν στο τελευταίο παιχνίδι με Σανταντέρ (0-3), μετράνε πλέον έξι νίκες σε ισάριθμα ματς.

Ωστόσο ο Πορτογάλος τεχνικός έχει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα ενόψει ΑΕΚ. Καθώς ο Ροντρίγκο δεν έχει επιστρέψει ακόμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό που έχει στο γόνατο και η επιστροφή του υπολογίζεται προς τα τέλη Δεκεμβρίου. Ενώ και ο Ραούλ Ασένθιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κόπωσης στην δεξιά κνήμη, θα μείνει εκτός μέχρι τον Ιανουάριο.

Όσον αφορά τον Φερλάντ Μεντί έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, όμως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί συνεχίζοντας την αποκατάσταση του με τον τραυματισμό στο μηρό. Ο Φεντερικό Βαλβέρδε είχε αντικατασταθεί στο «Classico» με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και είναι ερωτηματικό αν θα αγωνιστεί απέναντι στους «Κιτρινόμαυρους».

Μια μεγάλη επιστροφή θα έχει ο Μουρίνιο στον αγώνα την Τετάρτη (4/11) με τον Βινίσιους Τζούνιορ να επιστρέφει στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού. Ο αστέρας των «Μαδριλένων» έχει ποινή τεσσάρων αγωνιστικών στις εγχώριες διοργανώσεις, κάτι που δεν ισχύει για την συμμετοχή του Champions League και τον θέτει κανονικά στην αποστολή της Βασίλισσας.