Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει ο Βαλβέρδε ενόψει ΑΕΚ
H AEK θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena την Τετάρτη (4/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Οι Μαδριλένοι είχαν μία ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε, ωστόσο, όπως αναφέρει η «Μarca», τα νέα είναι ευχάριστα για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο και όλα δείχνουν πως ο Ουρουγουανός θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση με την Ένωση.
Υπενθυμίζεται πως ο Βαλβέρδε είχε τραυματιστεί στο Clasico και δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό (1/11) ματς απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ, ενώ όπως ενημέρωσε και ο ισπανικός σύλλογος, ο 28χρονος προπονήθηκε κανονικά το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα.
JUST IN: Fede Valverde trained normally and is set to RETURN vs AEK Athens. @alvaro_esteban6 https://t.co/zbdgcq0Lqz— Madrid Zone (@theMadridZone) November 2, 2026
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