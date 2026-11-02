Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει ο Βαλβέρδε ενόψει ΑΕΚ

Νεφέλη Μπισμπίκη
Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει ο Βαλβέρδε ενόψει ΑΕΚ

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Ευχάριστα είναι τα νέα για την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και όπως αναφέρει η «Μarca», θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ για το Champions League.

H AEK θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena την Τετάρτη (4/11, 19:45) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Μαδριλένοι είχαν μία ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε, ωστόσο, όπως αναφέρει η «Μarca», τα νέα είναι ευχάριστα για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο και όλα δείχνουν πως ο Ουρουγουανός θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση με την Ένωση.

Υπενθυμίζεται πως ο Βαλβέρδε είχε τραυματιστεί στο Clasico και δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό (1/11) ματς απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ, ενώ όπως ενημέρωσε και ο ισπανικός σύλλογος, ο 28χρονος προπονήθηκε κανονικά το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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