Η UEFA όρισε Ιταλό elite διαιτητή για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League (4/11, 19:45).

Τον Ιταλό elite διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι όρισε η UEFA για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, την ερχόμενη Τετάρτη (4/11, 19:45) στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Βοηθοί του θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Σιμόνε Σότσα. Στο VAR θα είναι οι Αλεάντρο Ντι Πάολο και Βαλέριο Μαρίνι.

Ο 44χρονος έχει σφυρίξει μια αναμέτρηση της Ένωσης στο παρελθόν, εκείνη με τον Ολυμπιακό το 2023 για την 26η αγωνιστική της Superleague (1-3 στη Ν. Φιλαδέλφεια), καθώς και ακόμη 3 παιχνίδια των Πειραιωτών, όλα στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό 1-6 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League του 2024.