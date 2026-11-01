Ο Ηλίας Κουτσουπιάς ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της Άντερλεχτ κόντρα στη Βέστερλο (4-1) και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας μεταφράζει την εμφάνιση του με αριθμούς.

Η Άντερλεχτ επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 4-1 της Βέστερλο για το βελγικό πρωτάθλημα και ο Ηλίας Κουτσουπιάς ήταν στο βασικό σχήμα και αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόσωπο και βοηθώντας αρκετά το κλαμπ στο να επανέλθει στα τρίποντα.

Ο Έλληνας χαφ μπορεί να μην σκόραρε ή να έδωσε ασίστ όμως βοήθησε αρκετά και πολλά κομμάτια του γηπέδου τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας όσο και στα ανασταλτικά του καθήκοντα.

Deze doet deugd. 💜 #ANDWES https://t.co/JFchsJnmrT — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 31, 2026

Σύμφωνα με τους αριθμούς του Wyscout, ο 26χρονος χαφ ήταν εκ των κορυφαίων του αγωνιστικού χώρου καθώς ήταν σχεδόν άριστος στο κομμάτι των μεταβιβάσεων έχοντας 92% επιτυχίες στις πάσες του, κάνοντας 32 στις 35 σωστές ενώ από αυτές, οι 21 στις 24 ήταν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου.

Πήρε την μπάλα 55 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα και μέτρησε συνολικά δύο πάσες κλειδιά, αγγίζοντας την ασίστ αλλά χωρίς οι συμπαίκτες του να βρουν δίχτυα. Στη μεσαία γραμμή ήταν πασπαρτού καθώς βοήθησε τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά ενώ δεν περιορίστηκε μόνο στη μεσαία γραμμή, πατώντας συνολικά τέσσερις φορές στην αντίπαλη περιοχή.

Στο ανασταλτικό σκέλος, ο Κουτσουπιάς έδωσε συνολικά 17 μονομαχίες, βγαίνοντας νικητής στις 10 από αυτές, και οι 7 ήταν στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, δίνοντας σημαντικές βοήθειες στο κομμάτι του πρέσινγκ προς την αντίπαλη άμυνα. Κέρδισε συνολικά τρία φάουλ, μέτρησε 2 επανακτήσεις της μπάλας και γενικότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στον άξονα της Άντερλεχτ.

Το heatmap του Ηλία Κουτσουπιά κόντρα στην Βέστερλο

Αυτό το επαληθεύει και το heatmap του Wyscout, το οποίο δείχνει σε ποιους χώρους κινήθηκε ο Έλληνας χαφ, έχοντας αγωνιστική δράση τόσο στα άκρα όσο και στη μεσαία γραμμή καλύπτοντας σημαντικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια του αγώνα.