Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (26/11, 22:00).

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον σπουδαίο αγώνα με την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο, στον οποίο οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Μετά την τελευταία προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, ο τεχνικός του Ομίλου, Χρήστος Κόντης, ανακοίνωσε την αποστολή, από την οποία απουσιάζουν τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ τέθηκε εκτός πλάνων, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Αχιλλέας Πούγγουρας δεν είναι διαθέσιμος, καθώς εισήχθη στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας. Από εκεί και πέρα, όπως είχε αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Κόντης, στην αποστολή επέστρεψε ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, σε αντίθεση με τους Κέναν Κόντρο και Άαρον Ισέκα.

Ο τεχνικός των Κρητικών δεν μπορεί για ακόμη ένα παιχνίδι να υπολογίζει στους δύο «κλασικούς» επιθετικούς του. Ο Βόσνιος φορ συνέχισε τη θεραπεία του, καθώς χρειάζεται ακόμη χρόνο για να υποχωρήσει το αιμάτωμα που αποκόμισε από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ενώ ο Βέλγος επιθετικός ακολούθησε για ακόμη μία ημέρα ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Για τον Ισέκα, ο Χρήστος Κόντης ανέφερε ότι θα χρειαστεί ακόμη μία εβδομάδα με δέκα ημέρες, προκειμένου να είναι έτοιμος. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένα θα χάσει τους επερχόμενους αγώνες στο Παγκρήτιο, με τον Λεβαδειακό για το πρωτάθλημα και τον Βόλο ELABET για το Κύπελλο, ενώ πιθανότατα δεν θα προλάβει ούτε την αμέσως επόμενη αναμέτρηση, με αντίπαλο τον Ηρακλή, στην Κρήτη.

Στην 23μελή αποστολή, στην οποία βρίσκονται για πρώτη φορά οι νεαροί, Γιώργος Κοζυράκης και Λευτέρης Κοντεκάς, συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Σιέλης, Κωστούλας, Κοντεκάς, Νικολάου, Krizmanic, Dickmann, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κοζυράκης.