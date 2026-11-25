Ο τεχνικός της Άντερλεχτ Βίτορ Μπρούνο μίλησε με κολακευτικά σχόλια για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει στην Κρήτη ο Βίτορ Μπρούνο. Ο τεχνικός της Άντερλεχτ στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, τόνισε ότι οι Ηρακλειώτες είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος.

Ένα ματς στο οποίο θα είναι παρών και ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αλλά δεν θα παίξει, διότι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο διεθνής μέσος του βελγικού συλλόγου αναδείχθηκε στην Ακαδημία του ΟΦΗ, μία ομάδα στην οποία έπαιξε ο πατέρας του και ανήκει και ο αδερφός του Φώτης. Τώρα βρίσκεται στη γενέτειρά του ως φιλοξενούμενος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρούνο για την αναμέτρηση: «Πιστεύω θα γίνει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Μπορούμε να δούμε τη σύνδεση που έχει η ομάδα με τον κόσμο της. Η ανταγωνιστικότητα θα κρίνει το ματς».

Για την παρουσία του Κουτσουπιά ο Μπρούνο ανέφερε: «Ήρθε στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε στην ευρωπαϊκή λίστα. Είναι ένας παίκτης που εμπιστευόμαστε πολύ, έχουμε διαφορετικά προφίλ στη μεσαία γραμμή και είναι σημαντικός για την ομάδα.

Είδαμε άλλωστε ότι κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδας πρόσφατα. Είναι σημαντικό που ήρθε εδώ, μπορεί να δώσει μερικά στοιχεία για τους παίκτες του ΟΦΗ που γνωρίζει τα ατομικά τους στοιχεία. Τον χρειαζόμαστε πολύ και γι’ αυτό τον λόγο, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Δεν θέλουμε να μείνει εκτός προπόνησης για αρκετές ημέρες. Είναι σημαντικό που η οικογένειά του είναι εδώ, είναι η καταγωγή του. Είναι μαζί μας και για ψυχολογικούς λόγους».

Τους ποδοσφαιριστές της Άντερλεχτ στη συνέντευξη τύπου εκπροσώπησε ο 24χρονος Γερμανός εξτρέμ Μάρτεν Βίνκλερ, ο οποίος είπε: «Μπορώ να παίξω και στα δύο άκρα της επίθεσης. Δεν είναι εύκολο να ξεκινάς την πορεία σου σε μία νέα χώρα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά. Έχω βελτιωθεί αρκετά και δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Προετοιμάζομαι για κάθε παιχνίδι το ίδιο, έχουμε το πλάνο μας και προσπαθώ να κάνω το καλύτερό μου κάθε φορά.

Αυτό θα επιδιώξε και με τον ΟΦΗ. Είδαμε τα παιχνίδια του, είναι πολύ επιθετικός, έχουμε αναλύσει τους αγώνες τους. Πολύ δυνατή ομάδα, κυρίως στην έδρα της, είναι ένα πολύ δυνατό γκρουπ».