Ο Ηλίας Κουτσουπιάς απολαμβάνει την αποθέωση στο Βέλγιο, με σπουδαίο αναλυτή της χώρας να τον χαρακτηρίζει ως «ελβετικό σουγιά».

Την 4η του συμμετοχή στο πρωτάθλημα Βελγίου πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) ο Ηλίας Κουτσουπιάς με τη φανέλα της Άντερλεχτ, στο διπλο με 1-2 επί της Σερλκ Μπριζ.

Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Βίτορ Μπρούνο και αγωνίστηκε 78 λεπτά, βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τους τρεις βαθμούς και να βρίσκεται πλέον στο -6 από την πρωτοπόρο Γκενκ.

Στα 25 του χρόνια, ο μέσος από το Ηράκλειο πλέον απολαμβάνει την αποθέωση ανθρώπων του ποδοσφαίρου στο Βέλγιο, με τον πρώην σπουδαίο αμυντικό, Αλεξ Τεκλακ να τον αποθεώνει σε δηλώσεις του και να τονίζει πως όταν απουσιάζει από την ενδεκάδα ή γενικότερα τα παιχνίδια της ομάδας, το κενό του είναι άκρως αισθητό.

«Όταν, έπειτα από 2 αγώνες το παιχνίδι περνάει από τα πόδια σου, αυτό λέει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπαίκτες σου έχουν τεράστια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου και ότι έχεις ήδη καθιερωθεί στον ρόλο σου. Για μένα, αυτό είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε: "Ο Κουσούπιας απουσιάζει και η ομάδα αισθάνεται την έλλειψή του". Πήραμε ήδη μια πρώτη γεύση από αυτό απέναντι στη Λιόν», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Κανένας από τους πρόσφατους μέσους της Άντερλεχτ δεν του μοιάζει. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έλειπε από το ρόστερ. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Βίτορ Μπρούνο, το οποίο είναι επιθετικό και κυριαρχικό. Δεν μπορείς να ελέγξεις ιδανικά ένα παιχνίδι χωρίς έναν ποδοσφαιριστή με τα δικά του χαρακτηριστικά, καθώς σκέφτεται συνεχώς πώς θα σταματήσει τις επιθετικές μεταβάσεις του αντιπάλου», αναφέρει ο Τεκλακ.

Ανάλογη αποθέωση λαμβάνει και από τον προπονητή του (σσ Βίτορ Μπρούνο), που εξηγεί γιατί ο Κουτσουπιάς μπήκε με το... καλημέρα στην ομάδα.

«Αισθάνθηκα ότι πολλοί άνθρωποι είχαν εκπλαγεί και αναρωτιούνταν γιατί αγωνιζόταν εκείνος αντί για τα υπόλοιπα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Δεν ήταν τυχαίο. Απλώς κατάλαβα από την πρώτη μας συζήτηση ότι ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο». Πλέον, ο Κουτσούπιας δεν έχει καμία πρόθεση να παραχωρήσει τη θέση του. Με κάθε καλή εμφάνιση ενισχύει τη θέση του στην ομάδα.

Όμως, για εμάς, η θέση ενός ποδοσφαιριστή στην ιεραρχία δεν εξαρτάται ούτε από το πού προέρχεται ούτε από το όνομά του. Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές χτίζουν τη θέση τους μέσα από την καθημερινή δουλειά και τις εμφανίσεις τους. Πέντε ή έξι παίκτες θέλουν τη θέση του. Επομένως, πρέπει να βρίσκεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του κάθε φορά».