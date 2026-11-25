Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη ενόψει της αναμέτρησης του ΟΦΗ με την Άντερλεχτ.

Ο ΟΦΗ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά είναι... ολοζώντανος στη «μάχη» της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League και στο ερχόμενο ματς με την Άντερλεχτ δύναται να κάνει τεράστιο βήμα ώστε να περάσει στην επόμενη φάση. Παραμονή του σπουδαίου αγώνα που θα γίνει στο Παγκρήτιο Στάδιο ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, Χρήστος Κόντης, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στο στόχο των 4 βαθμών στις επόμενες 4 αγωνιστικές.

Ο κόουτς των Κρητικών αναφέρθηκε στην απώλεια του Αχιλλέα Πούγγουρα, λόγω οξείας σκωληκοειδίτιδας, αλλά και για τους Κέναν Κόντρο - Άαρον Ισέκα, οι οποίοι χρειάζονται χρόνο και θα μείνουν εκτός γι' ακόμα ένα ματς, εν αντιθέσει με τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς.

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

Για το πόσο εύκολα αλλάζει το mentality από τα εγχώρια ματς σε αυτά της Ευρώπης: «Είναι κάτι που γίνεται με ευκολία, με την έννοια ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Πρόκειται για παιχνίδια-πρόκληση για όλους μας. Όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα με τη μεγάλη ιστορία της Άντερλεχτ, είναι πολύ ωραία μετάβαση να μπεις στη διαδικασία να σκεφτείς και να προγραμματίσεις έναν τέτοιο αγώνα».

Για την απώλεια του Πούγγουρα: «Σίγουρα, η απώλεια ενός ποδοσφαιριστή είναι σημαντική. Αρχικά, θέλω να ευχηθώ περαστικά στον Αχιλλέα και να επιστρέψει γρήγορα κοντά μας. Τέτοια περιστατικά δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου και έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά.

Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια ομάδα με πολλούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποτελέσουν βασικές επιλογές. Το έχουμε αποδείξει από την περσινή χρονιά, καθώς όλα τα παιδιά, όταν αγωνίζονται, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Το ίδιο περιμένω να συμβεί και αύριο, ώστε να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί».

Για τον Ισέκα: «Ο Ισέκα δεν είναι ακόμη έτοιμος. Χρειάζεται λίγο χρόνο, προκειμένου να ενταχθεί πλήρως στις προπονήσεις. Εκτιμώ ότι θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα με δέκα ημέρες».

Για τη σχέση του με τον Παρ Ζέτερμπεργκ: «Ο Παρ Ζέτερμπεργκ είναι πολύ καλός μου φίλος. Ήταν ένας από τους μεγάλους ηγέτες της Άντερλεχτ στα χρόνια που αγωνιζόταν εκεί. Ήμασταν διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Εγώ ήμουν καλύτερος αμυντικά, εκείνος επιθετικά. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό παιδί και ένας σπουδαίος παίκτης».

Για το αν θεωρεί πως μπαίνει «πρέπει» στο ματς με την Άντερλεχτ: «Δεν θεώρησα ποτέ ότι υπάρχει κάποιο "πρέπει". Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό για εμάς. Σε όλες τις αναμετρήσεις αγωνιζόμαστε για τους τρεις βαθμούς και το ίδιο ισχύει απέναντι στην Άντερλεχτ, μια ομάδα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία.

Έχουμε μάθει αρκετά από τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια και έχουμε αποκτήσει σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις. Δεν θα έλεγα, λοιπόν, ότι υπάρχει κάποιο "πρέπει" για την αυριανή αναμέτρηση. Σίγουρα κυνηγάμε τέσσερις βαθμούς και θέλουμε να βρούμε τον τρόπο να τους κατακτήσουμε.

Θέλουμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά αυτό δεν μας δημιουργεί επιπλέον πίεση ή άγχος. Για εμένα, όπως είπε και ο Ζήσης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι η συγκέντρωση. Το είδαμε και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο. Εάν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία σε υψηλό επίπεδο, μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».



Για το πόσο κομβικό θεωρεί το ματς με την Άντερλεχτ: «Δεν θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που θα κρίνει τα πάντα, καθώς έχουμε ακόμη τέσσερις αναμετρήσεις μπροστά μας και διακυβεύονται συνολικά 12 βαθμοί. Επομένως, όλα μπορούν να συμβούν.

Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο, να κρατά την μπάλα, να δημιουργεί ευκαιρίες και να επιχειρεί σέντρες. Διαθέτει πολύ ταλέντο και πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της, ενώ, με βάση όσα έχει παρουσιάσει φέτος, εμφανίζεται λιγότερο δυνατή εκτός έδρας.

Αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και, με τη βοήθεια του κόσμου μας, να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Οι φίλαθλοί μας μπορούν να μας δώσουν την απαραίτητη ενέργεια».

Για το αν είχε επικοινωνία με τον Παρ Ζέτερμπεργκ ενόψει της αναμέτρησης: «Μιλήσαμε ήδη με τον Ζέτερμπεργκ. Ήμασταν συγκάτοικοι για τρία χρόνια και έχουμε οικογενειακούς δεσμούς με τη σύζυγό του. Γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο, ενώ ο γιος του εργάζεται ως σκάουτερ. Επικοινωνήσαμε και, φυσικά, δεν συζητήσαμε αποκλειστικά για το παιχνίδι».

Για το αν θα προσαρμόσει την τακτική του απέναντι στην Άντερλεχτ ή θα παραμείνει πιστός στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας: «Είμαστε μια ομάδα που έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και δεν τον αλλάζουμε. Έχουμε το δικό μας στυλ και με αυτό πορευόμαστε. Εάν χρειαστεί, μπορούμε να προσαρμόσουμε κάποια στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά χαρακτηριστικά του αντιπάλου, καθώς η τακτική παίζει σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους παιχνίδια, ειδικά απέναντι σε ομάδες που δεν γνωρίζεις τόσο καλά.

Έχουμε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Άντερλεχτ. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο για εμάς αύριο είναι να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, με πολλή ενέργεια, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση».

Για την κατάσταση των Κόντρο και Κρίζμανιτς ενόψει του αγώνα: «Ο Κόντρο χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο, προκειμένου να υποχωρήσει το αιμάτωμα που αποκόμισε από την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Όσον αφορά τον Κρίζμανιτς, είναι έτοιμος και θα βρίσκεται στην αποστολή, αποτελώντας μία επιπλέον επιλογή για εμάς».

Για την εικόνα που παρουσίασε ο ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό μετά τη διακοή: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό, γεγονός που δείχνει ότι το επίπεδο ετοιμότητάς μας ήταν υψηλό.

Σίγουρα, ένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 45ο λεπτό. Πρέπει να έχουμε καλή απόδοση σε όλη τη διάρκειά του. Στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στη φάση του γκολ που δεχθήκαμε.

Ωστόσο, θεωρώ ότι πλέον έχουμε αφήσει πίσω μας εκείνο το παιχνίδι και έχουμε ξεπεράσει το ερώτημα του πώς θα παρουσιαστούμε μετά τη διακοπή. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ευρωπαϊκή μας πορεία».