Σύμφωνα με ενημέρωση της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Κβαρατσχελια περασε επιτυχως την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τερματισμού που αποκόμισε στο ματς με τη Μπαρτσελόνα.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια στο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Μπαρτσελόνα, με τον Γεωργιανό σταρ να αποχωρεί από το παιχνίδι και, λίγες ώρες μετά, να επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι για τους Παριζιάνους.

Όπως έγινε γνωστό, ο 25χρονος εξτρέμ υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της σεζόν! Όπως αναμενόταν, θα περνούσε σύντομα την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που τελικά έγινε την Τρίτη 27/10, όπως ανακοίνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν. Πλέον, ξεκινά ο δρόμος της αποκατάστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, στο νοσοκομείο ASPETAR στη Ντόχα του Κατάρ.

Πλέον, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του».