Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια «έσπασε» την σιωπή του, μετά την γνωστοποίηση της είδησης πως υπέστη ρήξη χιαστού και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για την Παρί Σεν Ζερμέν και γενικότερα τους φίλους του ποδοσφαίρου, καθώς ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Ο Γεωργιανός εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας, κρατώντας το γόνατο του, από το χθεσινό παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης με την Μπαρτσελόνα και τώρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, με την επιστροφή του στην δράση να αναμένεται από την επόμενη σεζόν.

Μάλιστα λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της είδησης του πρόωρου φινάλε στη σεζόν του, ο διεθνής επιθετικός ανήρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, όπου αναρωτιόταν γιατί συνέβη σε εκείνον αυτός ο τραυματισμός.

❤️‍🩹 Khvicha Kvaratskhelia: “Why me? I was not ready for this”. “Many people have asked me questions about this setback, many have said that if all the footballers in the world prayed, the match would end in a draw. That might be true, but before every match I play, I ask God to leave the field unscathed, but in vain.” “It hasn't been long, but it's still in my head - why me, actually? I've never missed anything, probably prepared for this game the best I've ever prepared. I thought I was prepared for everything, but no, and I realize that God has chosen me and if I was protecting the players on another field, I'm ready to go through these months of work, pain, tears.” “I know I have to come back stronger for my people who always support me, I won't let you down, I promise I won't waste a second. Thank you all for your support, see you soon”. October 21, 2026

Αναλυτικά το μήνυμα του Κβαρατσχέλια:

«Γιατί σε μένα; Δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.

Πολλοί άνθρωποι με έχουν ρωτήσει για αυτή την αναποδιά. Πολλοί έχουν πει ότι αν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον κόσμο προσεύχονταν, τότε κάθε αγώνας θα τελείωνε ισόπαλος.

Ίσως να είναι αλήθεια, αλλά πριν από κάθε παιχνίδι στο οποίο αγωνίζομαι, ζητάω από τον Θεό να φύγω από το γήπεδο χωρίς να έχω τραυματιστεί. Αυτή τη φορά, όμως, μάταια.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στο μυαλό μου η ίδια ερώτηση: Γιατί σε μένα;

Δεν παρέλειψα ποτέ τίποτα από την προετοιμασία μου. Πιθανότατα είχα προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στην καριέρα μου.

Πίστευα ότι ήμουν προετοιμασμένος για τα πάντα, αλλά τελικά δεν ήμουν. Και συνειδητοποιώ ότι ο Θεός επέλεξε εμένα. Αν με αυτόν τον τρόπο προστάτευσε άλλους ποδοσφαιριστές σε κάποιο άλλο γήπεδο, τότε είμαι έτοιμος να περάσω αυτούς τους μήνες γεμάτους δουλειά, πόνο και δάκρυα.

Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψω πιο δυνατός για τους ανθρώπους μου, που πάντα με στηρίζουν.Δεν θα σας απογοητεύσω. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ούτε ένα δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας. Θα τα πούμε σύντομα».