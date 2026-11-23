Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας, αποθέωσε την ΑΕΚ ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για το Champions League, αναφέρθηκε στις αγωνιστικές δυσκολίες που περιμένουν την ομάδα του, ενώ μίλησε για τη φιλοσοφία του και την πίεση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την ΑΕΚ μίλησε ο Σεσκ Φάμπρεγας, ενόψει της αναμέτρησης την Τρίτη (24/11, 22:00) με την Κόμο για το Champions League, χαρακτηρίζοντας την Ένωση ως μία πολύ δυνατή ομάδα.

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας στάθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί την Κόμο φαβορί και αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική φιλοσοφία του όσο και στην αυξανόμενη πίεση που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές στο ποδόσφαιρο σήμερα.



Αναλυτικά όσα είπε ο Σεσκ Φάμπρεγας:

Για την κατάσταση της Κόμο και την αναμέτρηση με την ΑΕΚ: «Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα μας λείψουν οι ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε θα πάρουμε κάποιους παίκτες από την ομάδα Νέων. Η ΑΕΚ δυσκόλεψε μεγάλες ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, στο Champions League. Είναι μία πολύ δυνατή ομάδα σωματικά, που επιβάλλεται στο παιχνίδι, ακόμη και στο πρωτάθλημά της. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και αύριο θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί και αποτελεσματικοί».

Το ιταλικό πρωτάθλημα είναι γνωστό για την τακτική οργάνωση και τις δυνατές άμυνες. Αν μπορούσατε να επιλέξετε, θα προτιμούσατε να κερδίσει η Κόμο με 1-0 ή με 4-3;

«Δύσκολη ερώτηση. Προφανώς αναφέρεστε σε παιχνίδια όπως το Μίλαν – Φροζινόνε και το Αταλάντα – Ίντερ, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Θέλω να συνεχίσω να λέω ότι ο Αλβίνι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Και πραγματικά είναι. Στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τον τρόπο του. Για μένα αυτό σημαίνει ταυτότητα, θάρρος και ξεκάθαρη γνώση του τι θέλεις να κάνεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ανεξάρτητα από το αν κερδίζεις ή χάνεις με 1-0. Δεν είσαι κακός όταν χάνεις, ούτε φαινόμενο όταν κερδίζεις. Εμείς, απέναντι στη Φροζινόνε, κάναμε ένα παιχνίδι με σκαμπανεβάσματα, με αρκετές ευκαιρίες για τον αντίπαλο.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο κινείται πλέον προς μία διαφορετική κατεύθυνση, μακριά από το παραδοσιακό κατενάτσιο. Αλλάζει και αυτό οφείλεται εν μέρει στους διαιτητές. Σφυρίζουν λιγότερο. Αν κάποιος πέσει στο έδαφος και δεν υπάρχει παράβαση, το παιχνίδι συνεχίζεται. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει επίσης λιγότερος χρόνος καθυστερήσεων. Θεωρώ ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη, ιδιαίτερα για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό και το ιταλικό πρωτάθλημα εξελίσσεται σε ένα από τα δύο ή τρία κορυφαία της Ευρώπης».

Θεωρείτε ότι είστε πλέον το φαβορί;

«Όχι, δεν είμαστε το φαβορί. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος, στον οποίο επικρατεί μία εξαιρετική ατμόσφαιρα, ακόμη και στο προπονητικό κέντρο. Γνωρίζουμε πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε, γνωρίζουμε τα όριά μας και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είμαστε ως ομάδα και ως σύλλογος. Προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι, χάρη και σε αυτούς τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσα λέει ο κόσμος για εμάς, αλλά έχουμε κερδίσει με την αξία μας όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία γίνεται πολύ περισσότερη συζήτηση γύρω από τα ονόματά τους. Αυτό τους βοηθά να ωριμάσουν. Αν θέλουν να εξελιχθούν σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Ωστόσο, μέσα στην ομάδα και στο προπονητικό μας κέντρο στο Μοτσάτε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είμαστε νέοι σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να προχωράμε βήμα βήμα, με ηρεμία».

Μπορεί ο Κόουτο να αγωνιστεί πιο ψηλά στο γήπεδο;

«Γνωρίζει καλά αυτή τη θέση, καθώς έχει αγωνιστεί εκεί τόσο στην Μπορούσια όσο και στη Χιρόνα. Είναι μία επιπλέον επιλογή για εμάς, καθώς δεν έχουμε διαθέσιμους ακραίους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολλά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Έχουμε ανεβάσει το επίπεδό μας».

Βλέπετε ομοιότητες ανάμεσα στην Κάλιαρι και την ΑΕΚ;

«Η ΑΕΚ κλείνει πολύ καλά τους κεντρικούς διαδρόμους. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και τοποθετεί πολλούς παίκτες ανάμεσα στις γραμμές. Απέναντι στην Κάλιαρι δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα πρώτα 35 λεπτά. Η ΑΕΚ διαθέτει εξαιρετικούς επιτελικούς μέσους, οι οποίοι μπορούν να σου δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

Το αυριανό παιχνίδι μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Θα προτιμούσατε να κερδίσετε με ένα γκολ στο 90ό λεπτό ή έχει μεγαλύτερη σημασία η αγωνιστική σας φιλοσοφία;

«Θα απαντήσω όπως έκανε χθες ο Αλβίνι. Προφανώς υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν αποδίδεις καλά. Πρέπει να ξέρεις να τα διαχειρίζεσαι, ιδιαίτερα όταν δεν βρίσκεσαι στο 100%. Υπάρχουν αναμετρήσεις στις οποίες πρέπει να δείχνουμε ωριμότητα και να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε, ώστε να φτάνουμε στη νίκη. Αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε όλα τα όμορφα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει εδώ, τον τρόπο παιχνιδιού μας και τη φιλοσοφία μας. Θέλουμε να κερδίζουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι νίκες δεν είναι ποτέ κάτι αυτονόητο.

Όταν ο κόσμος βλέπει μία ομάδα να παίζει με αυτόν τον τρόπο, θέλει ακόμη περισσότερο να τη βλέπει να κερδίζει έτσι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να ξαναβρίσκεις τους ποδοσφαιριστές σου μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όταν έχουν περάσει αρκετές ημέρες.

Επίσης, ο Πιζακάνε είναι φίλος μου και με γνωρίζει πάρα πολύ καλά από ποδοσφαιρικής πλευράς, σχεδόν σαν πατέρας μου. Ο Ντα Κούνια αγωνίστηκε σε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που είχε κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ο Λάχντο, που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου, μπήκε και έπαιξε για 20 λεπτά. Παρόλα αυτά, η ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Πώς σχολιάζετε τους σοβαρούς τραυματισμούς των Ντουέ και Κέιν;

«Το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο, κυρίως για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται το περιβάλλον γύρω τους, τα μέσα ενημέρωσης, τους φιλάθλους, αλλά και την πίεση που ασκούν οι ίδιοι στον εαυτό τους για να βελτιώνονται και να αποδίδουν καλά. Αυτό δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους προπονητές. Δείτε, για παράδειγμα, τον Κομπανί. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Ο Ολίσε τραυματίζεται, η Μάντσεστερ Σίτι δεν κερδίζει, η Μπαρτσελόνα χρειάζεται να ανατρέψει ένα 0-2. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεράστια πίεση στο ποδόσφαιρο, την οποία ασκείτε και εσείς, τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα.

Για μένα είναι θεμελιώδες να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Εμείς, στο προπονητικό μας κέντρο στο Μοτσάτε, προσπαθούμε να δουλεύουμε με ηρεμία και ψυχραιμία. Εγώ πρώτος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε να δουλεύουμε πάνω στην ταυτότητα που επιθυμούμε να έχουμε. Όμως το ποδόσφαιρο γίνεται πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό σωματικά και πρέπει συνεχώς να παίρνουμε αποφάσεις.

Γιατί δεν παίζει ο Νίκο Παζ; Γιατί δεν αγωνίστηκε ο Δουβίκας απέναντι στη Φέγενορντ; Εδώ δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Εμείς έχουμε όλες τις πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται καλά ή η σύντροφος ενός ποδοσφαιριστή να είναι έγκυος και εκείνος να μην έχει κοιμηθεί αρκετά. Δεν γίνεται αρκετή συζήτηση για την πίεση που υπάρχει στο σημερινό ποδόσφαιρο».