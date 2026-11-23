Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: «Εκτός για δύο εβδομάδες ο Μπέιλι»
Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέκυψε στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή (6-2) καθώς ο Λίον Μπέιλι θα μείνει στα πιτς για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet, o Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέστη θλάση και έτσι θα τεθεί νοκ-άουτ τις επόμενες 15 μέρες τουλάχιστον.
Ο ίδιος τραυματίστηκε τη στιγμή που εκτέλεσε πέναλτι για το 5-2 του Ολυμπιακού και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι θα απουσιάσει για δύο εβδομάδες και τρέχει να είναι έτοιμος από τις 7 Δεκέμβρη και μετά.
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