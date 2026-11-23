Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε στους Galacticos by Elabet για τον τραυματισμό του Λίον Μπέιλι στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.

Ακόμα ένα πρόβλημα για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προέκυψε στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή (6-2) καθώς ο Λίον Μπέιλι θα μείνει στα πιτς για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet, o Τζαμαϊκανός εξτρέμ υπέστη θλάση και έτσι θα τεθεί νοκ-άουτ τις επόμενες 15 μέρες τουλάχιστον.

Ο ίδιος τραυματίστηκε τη στιγμή που εκτέλεσε πέναλτι για το 5-2 του Ολυμπιακού και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι θα απουσιάσει για δύο εβδομάδες και τρέχει να είναι έτοιμος από τις 7 Δεκέμβρη και μετά.