Ο Τάσος Δουβίκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Κόμο με την ΑΕΚ και αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ελλάδα.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Κόμο (24/11, στις 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Τάσος Δουβίκας εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Ο ίδιος στάθηκε στη δυσκολία που θα έχει το ματς, στο ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Ελλάδα αλλά και στην ατομική βελτίωση που θέλει να δει στον εαυτό του.

Αναλυτικά:

Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι σημαίνει για σένα αυτό το παιχνίδι;

«Ναι, είναι κάτι όμορφο για μένα να αγωνίζομαι απέναντι σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο».

Έχεις ανταλλάξει κάποιες κουβέντες με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα;

«Με τον Πέτρο έχουμε εξαιρετική σχέση. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και έχουμε πάει ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι. Ίσως κάνουμε κάποια βιντεοκλήση.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο Champions League. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να κερδίσουμε. Το έχουμε καταφέρει ήδη, αλλά έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Τι μπορείς να μας πεις για την ΑΕΚ;

«Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, μία καλή ομάδα και ένα δεμένο σύνολο. Έχουν ποιότητα και παίζουν με επιθετικότητα, παρότι δεν έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των φιλάθλων μας θα είναι σημαντική».

Περίμενες στην αρχή της σεζόν ότι θα γινόσουν πρώτος σκόρερ του Champions League; Πόσο περήφανο σε κάνει αυτό;

«Έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Είναι κάτι ξεχωριστό να είμαι πρώτος σκόρερ. Παράλληλα, αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη από το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ».

Σκέφτεσαι να επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα για να αγωνιστείς;

«Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στη Serie A, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον. Πάντως, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Αυτό που μετράει είναι η ομάδα μου και τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Σε ποιους τομείς θεωρείς ότι μπορείς να βελτιωθείς ακόμη;

«Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα. Δουλεύουμε πολύ με την ανάλυση βίντεο και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποδίδω κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Βλέπω βελτίωση σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, ακόμη και στον τρόπο παιχνιδιού μου. Θέλω να εξελίσσομαι τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος, αλλά έχω προοδεύσει πιο γρήγορα απ' όσο περίμενα».