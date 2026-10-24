Και όμως, η πρώτη απονομή της «Χρυσής Μπάλας» έγινε πριν από 100 χρόνια: Η άγνωστη ιστορία του Φέλιξ Κεσάδα
Ενώ οι φίλαθλοι παγκοσμίως έχουν συνδέσει τη «Χρυσή Μπάλα» με τον θεσμό που ίδρυσε το περιοδικό Football France το 1956, η ισπανική ποδοσφαιρική ιστορία κρύβει ένα κεφάλαιο, που κλείνει ακριβώς έναν αιώνα.
Ο λόγος για ένα τρόπαιο με την ίδια ονομασία, το οποίο απονεμήθηκε το 1926 και φυλάσσεται μέχρι σήμερα από τους απογόνους του στην ισπανική πόλη Ποθουέλο.
Το βραβείο γεννήθηκε χάρη σε μια πρωτοβουλία της Ένωσης Τύπου της Μαδρίτης με αφορμή έναν αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σεβίλλη στις 23 Σεπτεμβρίου 1926. Η διαδικασία είχε έντονα λαϊκό χαρακτήρα καθώς κάθε εισιτήριο του αγώνα περιλάμβανε ένα δελτίο ψηφοφορίας, με τον οποίο επέλεγαν τον καλύτερο παίκτη του αγώνα. Ο Φέλιξ Κεσάδα ήταν ο μεγάλος νικητής, που ανακοινώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας 1154 ψήφους.
Το τρόπαιο παραδόθηκε και επίσημα στον αμυντικό της Ρεάλ στις 10 Οκτωβρίου 1926. Σήμερα 100 χρόνια αργότερα αυτή η «Χρυσή Μπάλα» παραμένει άθικτη. Οι δισέγγονες του Κεσάδα, Έλενα Κεσάδα και η αδερφή της, είναι εκείνες που προστατεύουν το πολύτιμο κειμήλιο στο σπίτι τους στο Ποθουέλο.
Ουσιαστικά το συγκεκριμένο βραβείο, για πολλούς ξεκίνησε το 1956 αλλά στην πραγματικότητα, η πρώτη απονομή έγινε πολύ νωρίτερα και ελάχιστοι το γνωρίζουν.
El madridista Félix Quesada fue el primero en ganar un Balón de Oro (1926), entregado por Asociación de la Prensa, a quien cabe el honor inventar el trofeo y la denominación. Entonces no se premió una temporada, sino un partido, un Madrid-Sevilla a beneficio de dicha asociación. https://t.co/aF5gk1OfN8— Juanma Trueba (@juanmatrueba) September 22, 2025
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