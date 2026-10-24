Και όμως, η πρώτη απονομή της «Χρυσής Μπάλας» έγινε πριν από 100 χρόνια: Η άγνωστη ιστορία του Φέλιξ Κεσάδα

Η «Χρυσή Μπάλα» έγινε γνωστή το 1956 αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει 100 χρόνια στον ποδοσφαιρικό κόσμο, από όταν ο Φέλιξ Κεσάδα αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη το 1926.

Ενώ οι φίλαθλοι παγκοσμίως έχουν συνδέσει τη «Χρυσή Μπάλα» με τον θεσμό που ίδρυσε το περιοδικό Football France το 1956, η ισπανική ποδοσφαιρική ιστορία κρύβει ένα κεφάλαιο, που κλείνει ακριβώς έναν αιώνα.

Ο λόγος για ένα τρόπαιο με την ίδια ονομασία, το οποίο απονεμήθηκε το 1926 και φυλάσσεται μέχρι σήμερα από τους απογόνους του στην ισπανική πόλη Ποθουέλο.

Το βραβείο γεννήθηκε χάρη σε μια πρωτοβουλία της Ένωσης Τύπου της Μαδρίτης με αφορμή έναν αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Σεβίλλη στις 23 Σεπτεμβρίου 1926. Η διαδικασία είχε έντονα λαϊκό χαρακτήρα καθώς κάθε εισιτήριο του αγώνα περιλάμβανε ένα δελτίο ψηφοφορίας, με τον οποίο επέλεγαν τον καλύτερο παίκτη του αγώνα. Ο Φέλιξ Κεσάδα ήταν ο μεγάλος νικητής, που ανακοινώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας 1154 ψήφους.

Το τρόπαιο παραδόθηκε και επίσημα στον αμυντικό της Ρεάλ στις 10 Οκτωβρίου 1926. Σήμερα 100 χρόνια αργότερα αυτή η «Χρυσή Μπάλα» παραμένει άθικτη. Οι δισέγγονες του Κεσάδα, Έλενα Κεσάδα και η αδερφή της, είναι εκείνες που προστατεύουν το πολύτιμο κειμήλιο στο σπίτι τους στο Ποθουέλο.

Ουσιαστικά το συγκεκριμένο βραβείο, για πολλούς ξεκίνησε το 1956 αλλά στην πραγματικότητα, η πρώτη απονομή έγινε πολύ νωρίτερα και ελάχιστοι το γνωρίζουν.