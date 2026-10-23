Ο Λιονέλ Μέσι τιμήθηκε με το «Βραβείο Πριγκίπισσας των Αστουριών» στην κατηγορία του Αθλητισμού και αποθεώθηκε στην επίσημη τελετή στο θέατρο Campoamor του Οβιέδο.

«Επειδή είναι ο παίκτης που έχει κερδίσει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, για την εξαιρετική αθλητική του καριέρα και το εκθαμβωτικό του ταλέντο, για το συνεχές φιλανθρωπικό του έργο» και άλλα πολλά ανέφερε η πριγκίπισσα Λεονόρ, κατά την ομιλία της για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ πρόσθεσε ακόμα μία διάκριση στη συλλογή του. Το απόγευμα της Παρασκευής (23/10), βρέθηκε συο Οβιέδο και στο θέατρο Campoamor, όπου και τον τίμησαν με το «Βραβείο Πριγκίπισσας των Αστουριών» στην κατηγορία του Αθλητισμού.

Ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο από την πριγκίπισσα Λεονόρ, παρουσία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, ενώ όλοι στο θέατρο των υποδέχθηκαν με ένα ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα.

Όπως αναφέρει η «Marca», οι τέσσερις τίτλοι του Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022, αλλά και κάθε ρεκόρ που έχει καταρρίψει, δεν είναι τα μόνα που μετρούν για να του απονεμηθεί το εν λόγω βραβείο.

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη την κοινωνική προσφορά του Αργεντινού, όπως το έργο του μέσω του Ιδρύματος «Leo Messi», καθώς και τον ρόλο του ως πρεσβευτή της UNICEF, με στόχο την προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της υγειονομικής περίθαλψης για παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. #PremiosPrincesadeAsturias https://t.co/nsL2sctvqR — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 23, 2026

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά την παραλαβή του βραβείου, ο Μέσι έκανε ειδική αναφορά στον πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο σε ηλικία 68 ετών και συγκίνησε.

«Ο πατέρας μου ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένος με αυτό το βραβείο. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο λόγω του προγράμματος των αγώνων μου, αλλά εκείνος επέμεινε πραγματικά να έρθουμε, να ταξιδέψω εδώ για να περάσω αυτές τις μέρες και να παραλάβω το βραβείο.

Αυτό το βραβείο ξεπερνά όσα κάνει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο ή όσα έχω πετύχει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Ειλικρινά, είχε χαρεί πολύ για αυτή την αναγνώριση και γι’ αυτό είμαι σίγουρος ότι το απολαμβάνει κι εκείνος».