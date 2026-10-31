Ιτούνας: «Να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Τζον Ιτούνας στάθηκε στην αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στον Ολυμπιακό (1/11, 13:00).

Το Περιστέρι έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό την Κυριακή (1/11, 13:00, SPORT FM TV, live Gazzetta) στη Sunel Arena, για την 5η αγωνιστική της GBL.

Ο Τζον Ιτούνας στάθηκε στο ματς και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να μείνει πιστή στο πλάνο της απέναντι στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Ξέρουμε πως αντιμετωπίζουμε μια πολύ σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, ωστόσο εμείς θα βγούμε στο γήπεδο και θα προπαθήσουμε να μείνουμε πιστοί στις αρχές που διέπουν το παιχνίδι μας, ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, ώστε να μην δώσουμε δεύτερες επιθέσεις στον Ολυμπιακό. Η άμυνα επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καθώς θα μας βοηθήσει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να τρέξουμε στο ανοικτό γήπεδο που είναι και ο στόχος μας, ώστε να βρούμε εύκολα καλάθια», ανέφερε.