Η Κηφισιά Tutu Deals μετά το γκολ του Ολυμπιακού βρέθηκε δύο φορές κοντά στο 1-1, με τους Χριστόπουλο και Ζαλιμπουά να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες

Μπορεί ο Ολυμπιακός να κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις 20 δεύτερα από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά οι παίκτες της Κηφισιάς Tutu Deals δεν το έβαλαν κάτω και πίεσαν για την ισοφάριση. Μια πίεση που τους οδήγησε σε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Αρχικά στο 53' ο Χριστόπουλος μέσα στην περιοχή έκανε εξαιρετική ντρίπλα, αλλά στην συνέχεια το πλασέ του ουσιαστικά σε κενή εστία, πέρασε άουτ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα και πάλι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Πόμπο εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Ζολιμπουά, ο οποίος έκανε εξ επαφής τελείωμα αλλά ο Γερμανός απέκρουσε φανταστικά!