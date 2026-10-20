Μεγάλη λεία ενδέχεται να βγάλουν οι ταραξίες που έκλεψαν δύο αντικείμενα του Λιονέλ Μέσι στις φασαρίες που επικράτησαν στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα.

Χαμός έχει γίνει στα social media και όχι άδικα, με ένα βίντεο που δείχνει δύο ανθρώπους να κλέβουν δύο συλλεκτικά αντικείμενα του Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι, εν μέσω του... χάους που επικρατεί στην πόλη του Φωτός.

Συγκεκριμένα, στα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν, ένα άτομο με καλυμμένο το πρόσωπο φαίνεται να κρατά μια μεγάλη κορνίζα που περιλαμβάνει τη φανέλα του Αργεντινού σταρ, αλλά και ένα περιβραχιόνιο.

Αντικείμενα που, εκτός από συμβολική αξία, κοστίζουν και... χρυσάφι, καθώς η αξία τους μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι οι έξι φανέλες που φόρεσε ο Αργεντινός στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022, όταν η «Αλμπισελέστε» κατέκτησε το τρόπαιο, πωλήθηκαν σε δημοπρασία για συνολικά περίπου 7,8 εκατομμύρια δολάρια.

Fransa’da protestocular, yağmaladıkları bir mağazadan imzalı Messi forması çaldı. https://t.co/78XSketlUd October 18, 2026

Βέβαια πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν έχουν όλα τα συλλεκτικά αντικείμενα την ίδια αξία. Καθοριστικό ρόλο παίζουν το αν η φανέλα έχει φορεθεί σε επίσημο αγώνα, η σημασία της συγκεκριμένης αναμέτρησης, η αυθεντικότητα της υπογραφής και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Στην περίπτωση της κορνίζας που εμφανίζεται στο βίντεο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η εμπορική της αξία. Μια υπογεγραμμένη φανέλα του Μέσι μπορεί να πωληθεί από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες ευρώ...



