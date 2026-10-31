Κηφισιά Tutu Deals - Ολυμπιακός: Το γκολ του Μάριους για το 0-2
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Στο 71' ο Ολυμπιακός έφτασε και σε δεύτερο γκολ στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά με σκόρερ τον Μάριους.
Μετά το προβάδισμα στο σκορ με τον Ρόκα, ο Ολυμπιακός είδε την Κηφισιά να χάνει μεγάλες ευκαιρίες, με τους ερυθρόλευκους στο 71' να φτάνουν σε δεύτερο γκολ.
Σκόρερ αυτή τη φορά ο Μάριους, ο οποίος με σκαστή κεφαλιά έπειτα από το κόρνερ του Τσικίνιο βρήκε δίχτυα γράφοντας το 0-2.
@Photo credits: INTIME
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