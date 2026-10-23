Πλησιάζει τα 1.000 γκολ ο Ρονάλντο: Έφτασε τα 982 τέρματα
Για την ακρίβεια, έχουν απομείνει ακόμα 18 γκολ, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο επίτευγμα των 1.000 τερμάτων.
Η ομάδα του Πορτογάλου σταρ, Αλ Νασρ φιλοξενήθηκε από την Αλ Φαϊσαλί για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και πήρε τη νίκη με 3-1.
Ο Αλ Χαμντάν άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό και στην επανάληψη, ο CR7 βρήκε δίχτυα στό 49', ανεβάζοντας τον απολογισμό του στα 982 γκολ. Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση φάουλ του Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην περιοχή, με τον Πορτογάλο σταρ να τη στέλνει στην εστία και να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.
Ο 41χρονος σκόραρε ξανά λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, το τέρμα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.
Δείτε το γκολ του Ρονάλντο:
| WHAT A HEADER FROM CRISTIANO RONALDO!!!! 982 GOALS!!!!! 18 MORE GOALS TO 1000!!!!!! https://t.co/NcIBnBDJFq— Kalshi FC (@KalshiFC) October 23, 2026
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