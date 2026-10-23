Σχεδόν... τίποτα δεν έμεινε για να φτάσει τα 1.000 γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού σκόραρε και στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Φαϊσαλί, φτάνοντας τα 982 τέρματα.

Για την ακρίβεια, έχουν απομείνει ακόμα 18 γκολ, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο στο επίτευγμα των 1.000 τερμάτων.

Η ομάδα του Πορτογάλου σταρ, Αλ Νασρ φιλοξενήθηκε από την Αλ Φαϊσαλί για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και πήρε τη νίκη με 3-1.

Ο Αλ Χαμντάν άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό και στην επανάληψη, ο CR7 βρήκε δίχτυα στό 49', ανεβάζοντας τον απολογισμό του στα 982 γκολ. Η φάση ξεκίνησε από εκτέλεση φάουλ του Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην περιοχή, με τον Πορτογάλο σταρ να τη στέλνει στην εστία και να δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Ο 41χρονος σκόραρε ξανά λίγα λεπτά αργότερα, ωστόσο μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, το τέρμα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Δείτε το γκολ του Ρονάλντο: