Κριστιάνο Ρονάλντο: Χαμός με το γκολ νούμερο 982, αναφορές για αυτογκόλ (vid)
Το βράδυ της Παρασκευής (23/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα ακόμη γκολ στην τεράστια καριέρα του, καθώς η Αλ Νασρ επιβλήθηκε με 1-3 της Αλ Φαϊσαλί για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.
Με το σκορ στο 0-1 υπέρ της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου και το παιχνίδι να βρίσκεται στο 49ο λεπτό, ο Ζοάο Φέλιξ εκτέλεσε ένα φάουλ και ο CR7 έστειλε με ωραία κεφαλιά την μπάλα στο πλεκτό για το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Ένα γκολ που πάντως έχει συνοδευτεί από αρκετή αμφισβήτηση.
Ο λόγος είναι πως η μπάλα φαίνεται να βρίσκει και στο κεφάλι του αμυντικού των γηπεδούχων, Αντρέι Ζιρότο, πριν καταλήξει στο βάθος της εστίας. Παρότι η διοργανώτρια αρχή το έχει πιστώσει στον Πορτογάλο σούπερ σταρ, αρκετές πλατφόρμες, όπως λχ η Opta, το έχουν χρεώσει ως αυτογκόλ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί αρκετή κουβέντα, με αρκετά διεθνή ΜΜΕ όπως η Mundo Deportivo να ασχολούνται.
Μέχρι στιγμής πάντως, ο 41χρονος έχει στην... κατοχή του 982 γκολ και ψάχνει άλλα 18 για το απόλυτο ρεκόρ των 1000.
Cristiano Ronaldo goal number 982 ⚽️ https://t.co/4yV8r6iJMY— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.