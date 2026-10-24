Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να σκόραρε στη νίκη της Αλ Νασρ (1-3) επί της Αλ Φαϊσαλί, ωστόσο υπάρχει αρκετή συζήτηση για το αν πρέπει να χρεωθεί ως αυτογκόλ.

Το βράδυ της Παρασκευής (23/10) ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα ακόμη γκολ στην τεράστια καριέρα του, καθώς η Αλ Νασρ επιβλήθηκε με 1-3 της Αλ Φαϊσαλί για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Με το σκορ στο 0-1 υπέρ της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου και το παιχνίδι να βρίσκεται στο 49ο λεπτό, ο Ζοάο Φέλιξ εκτέλεσε ένα φάουλ και ο CR7 έστειλε με ωραία κεφαλιά την μπάλα στο πλεκτό για το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Ένα γκολ που πάντως έχει συνοδευτεί από αρκετή αμφισβήτηση.

Ο λόγος είναι πως η μπάλα φαίνεται να βρίσκει και στο κεφάλι του αμυντικού των γηπεδούχων, Αντρέι Ζιρότο, πριν καταλήξει στο βάθος της εστίας. Παρότι η διοργανώτρια αρχή το έχει πιστώσει στον Πορτογάλο σούπερ σταρ, αρκετές πλατφόρμες, όπως λχ η Opta, το έχουν χρεώσει ως αυτογκόλ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί αρκετή κουβέντα, με αρκετά διεθνή ΜΜΕ όπως η Mundo Deportivo να ασχολούνται.

Μέχρι στιγμής πάντως, ο 41χρονος έχει στην... κατοχή του 982 γκολ και ψάχνει άλλα 18 για το απόλυτο ρεκόρ των 1000.