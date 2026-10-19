Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τοποθετήθηκε κατά της κυβέρνησης του Ισραήλ και υπέρ του λαού της Παλαιστίνης, σε βίντεο της UNRWA.

Γνωστός του παλαιστινιακού λαού, ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για όσα έχουν συμβεί στη Γάζα τα τελευταία χρόνια σε βίντεο της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή). Μεταξύ άλλων, ο Καταλανός προπονητής έκανε λόγο για «απανθρωποποίηση του παλαιστινιακού λαού» και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ, λέγοντας πως «έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.000 ανθρώπους και συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας».

Αναλυτικά:

«Αυτοί δεν είναι απλώς θάνατοι. Είναι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν. Δεν είναι αριθμοί. Είναι ζωές που είχαν ονόματα, πρόσωπα, οικογένειες, όνειρα και αναμνήσεις. Δεν είναι παράπλευρες απώλειες. Είναι κορίτσια και αγόρια. Όταν σταματάμε να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν αποδεχόμαστε μια γλώσσα που κρύβει τον πόνο, αρχίζουμε να χάνουμε την ανθρωπιά μας.

Βλέπουμε να χάνουν τα πάντα προτού καν προλάβουν να μεγαλώσουν. Και η κόλαση συνεχίζεται, μαζί με την απανθρωποποίηση του παλαιστινιακού λαού . Η ζωή τους έχει την ίδια αξία με τη δική μας. Ο πόνος τους δεν μας είναι ξένος. Μην ξεχνάτε. Η αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη δεν μπορεί να κάνει διάλειμμα, ούτε και η δική μας ευθύνη. Μέχρι σήμερα, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.000 ανθρώπους στη Γάζα και συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η σιωπή σήμερα ισοδυναμεί με το να παίρνεις θέση. Όμως, δεν μπορούμε να γυρίζουμε το βλέμμα αλλού. Ζούμε μια πολύ σκοτεινή περίοδο της ιστορίας μας. Η Παλαιστίνη έχει σημασία και χρειάζεται δικαιοσύνη και ειρήνη. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε, στηρίξτε την UNRWA, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο».