Ισπανία: Ο πιο αχρείαστος έλεγχος αγωνιστικού χώρου σε γήπεδο-λίμνη
Πένια Ντεπορτίβα και UCAM Μούρθια επρόκειτο να κοντραριστούν την Κυριακή (18/10) σε αγώνα για τη Δ' κατηγορία της Ισπανίας ωστόσο ο καιρός είχε άλλα σχέδια, με τη νεροποντή που έπληξε την περιοχή να οδηγεί στην αναβολή της αναμέτρησης.
Ωστόσο, ο διαιτητής σκέφτηκε να κάνει όπως και να 'χει τον καθιερωμένο έλεγχο της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου και να ρίξει την μπάλα για να δει αν εκείνη θα αναπηδήσει. Μόνο που το νερό είχε φτάσει εκείνη τη στιγμή πάνω από το ύψος του αστράγαλου, με αποτέλεσμα το βίντεο να γίνει viral!
Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv— SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026
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