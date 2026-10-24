Ζιάγκος: «Η επίδραση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης φάνηκε και στον τελικό αριθμό των λαθών μας»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Βαγγέλης Ζιάγκος, μετά την ήττα της Μυκόνου από τον Άρη.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Μυκόνου από τον 'Άρη, στάθηκε στα στοιχεία τα οποία κόστισαν το αρνητικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Ιατρίδη

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Πολλά συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη του. Ξέραμε ότι παίζαμε απέναντι, κατά τη γνώμη μου, στην πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με ένα υπερπλήρες και πολύ ποιοτικό ρόστερ.

Ταυτόχρονα, γνωρίζαμε τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα μειονεκτήματά μας. Τα είχαμε εντοπίσει και τα γνωρίζαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ξέραμε, επίσης, ότι απέναντι σε μια γεμάτη ομάδα, με μεγάλο rotation, η οποία παίζει σχεδόν για 40 λεπτά σε πολύ υψηλές εντάσεις, οι δικές μας αδυναμίες, που έχουν να κάνουν κυρίως με τις απουσίες και την έλλειψη βάθους, θα αποτελούσαν πρόβλημα. Όπως και έγινε.

Η ομάδα έβγαλε μια αρκετά καλή αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο, έδωσε μάχες και δεν έχω παράπονο από την επιθυμία των παιδιών να προσπαθήσουν. Θεωρώ, όμως, απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι το ότι δεν αντέξαμε να ακολουθήσουμε, τόσο σωματικά και ενεργειακά όσο και, κυρίως, πνευματικά. Πρόκειται για τρεις παραμέτρους ενός αγώνα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η επίδραση της σωματικής και πνευματικής κόπωσης φάνηκε και στον τελικό αριθμό των λαθών μας.

Κάναμε 23 λάθη και δώσαμε στον Άρη 26 πόντους από αυτά, με την πλειονότητα να προέρχεται από φάσεις στο ανοιχτό γήπεδο. Επικεντρωνόμαστε πλέον στο πότε και με ποιον τρόπο θα εντάξουμε ξανά στην ομάδα τις δύο πολύ σημαντικές απουσίες μας, τον Χάρελ και τον Κάναντι, ενόψει της εξαιρετικά απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, ευχόμαστε να μην έχει συμβεί κάτι σοβαρό με τον Ιατρίδη, γιατί δεν είμαστε για άλλες απώλειες.

Είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν είμαι ο τύπος προπονητή που δημιουργεί μια τεχνητή δυσαρέσκεια ή ένα τεχνητό αίσθημα ανικανοποίητου, προκειμένου να προκαλέσει και να ενεργοποιήσει τον αθλητικό εγωισμό των παικτών του. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ικανοποιημένος, έχοντας δώσει τέσσερις πολύ απαιτητικούς αγώνες: με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, με το Μαρούσι εκτός έδρας, όπου η ομάδα πήρε τη νίκη, καθώς και με την ΑΕΚ και τον Άρη. Ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, διεκδικώντας επί ίσοις όροις τη νίκη, ενώ πήραμε και ένα διπλό στο Μαρούσι.

Πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι, με εξαίρεση το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες, σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ομάδα αγωνίζεται με απουσίες. Επομένως, με όλα αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορούσα να δηλώσω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος. Θα ήταν υποκρισία».

Σε ερώτηση για τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Ιατρίδη, ανέφερε: «Είναι ένα διάστρεμμα. Αύριο θα κάνει ακτινογραφία, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς».