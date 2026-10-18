Ολυμπιακός: Με... ισόπαλους αμυντικούς κι επιθετικούς, πάλι καλά είναι!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta μία μεγάλη αλήθεια για τον φετινό Ολυμπιακό.

Βλέπεις τους αριθμούς του φετινού Ολυμπιακού, μέχρι στιγμής πάντα: και οι αμυντικογενείς παίκτες του έχουν ίδια νούμερα με τους επιθετικογενείς σε γκολ και ασίστ!!!

Από τη μία υπάρχουν ο Φρόιλερ με τρεις ασίστ, ο Ρέτσος κι ο Σάλιακας που έχουν βάλει από ένα γκολ κι έχουν φτιάξει από ένα γκολ και ο Κάρμο με τον Έσε, που έχουν σκοράρει από ένα. Συνολικά δηλαδή οι αμυντικογενείς έχουν βάλει τέσσερα γκολ κι έχουν φτιάξει άλλα πέντε.

Κι από την άλλη υπάρχουν ο Ζότα με δύο γκολ, ο Ελ Κααμπί με ένα γκολ κι ένα κερδισμένο πέναλτι, οι Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ με ένα γκολ και οι Ρόκα, Τσικίνιο, Σα με δημιουργία από ενός γκολ. Συνολικά δηλαδή οι επιθετικογενείς έχουν βάλει πέντε γκολ κι έχουν φτιάξει άλλα τέσσερα…

Με αυτή την απολύτως ιδιόμορφη…ισοπαλία μεταξύ αμυντικογενών και επιθετικογενών παικτών, είναι σαφές ότι πάλι καλά είναι για τον Ολυμπιακό που στο πρωτάθλημα είναι δύο πόντους πίσω από την κορυφή και στο Γιουρόπα Λιγκ έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Ο αποκλεισμός από το Τσάμπιονς Λιγκ και η απώλεια πέντε βαθμών ήδη στο πρωτάθλημα είναι λογικά αποτελέσματα με τέτοια εικόνα από πλευράς των επιθετικογενών παικτών του.

Διότι σε καμία ομάδα του κόσμου δεν μπορεί οι αμυντικογενείς παίκτες να κάνουν τόσο παραπάνω δουλειά από τους αμυντικογενείς. Εδώ, στον Ολυμπιακό, βλέπουμε την ομάδα να στέκεται πολύ καλά αμυντικά (δύο γκολ παθητικό στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τρία γκολ παθητικό σε τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκ των οποίων το ένα γκολ στην παράταση, με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής). Και, παράλληλα, να στέκεται πολύ μέτρια επιθετικά (πέντε γκολ στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τέσσερα γκολ σε τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια). Με τους αμυντικογενείς παίκτες να είναι πρωταγωνιστές τόσο καθαρά αμυντικά, όσο και δημιουργικά-επιθετικά!

Θα περίμενε μάλιστα κανείς από τους επιθετικογενείς παίκτες μεγαλύτερες βοήθειες τουλάχιστον αμυντικά. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία έφαγε φάσεις επανειλημμένως γιατί οι δύο εξτρέμ, ο Ζότα με τον Ζέλσον, δεν κάλυψαν όπως έπρεπε τους δύο μπακ, τον Σάλιακα και τον Μπρούνο, αφήνοντας τους απέναντι όχι μόνο απέναντι στον παίκτη τους, τον εξτρέμ, αλλά και στον μπακ, δηλαδή σε συνθήκες δύο επιτιθέμενοι κόντρα σε ένα αμυνόμενο.

Το να έχει ένας επιθετικογενής παίκτης ένα κακό φεγγάρι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Στον Ολυμπιακό έχει τύχει και βρίσκονται σε κακό φεγγάρι όλοι οι επιθετικογενείς παίκτες!!! Ακόμη κι αυτό μπορείς να το κάνεις αποδεκτό. Να μην βοηθάνε, όμως (κι όχι μόνο οι δύο Πορτογάλοι, αλλά και οι υπόλοιποι) όπως πρέπει αμυντικά, δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό.

Όπως κι αυτό που συνέβη στο παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ, που ο Ζέλσον, ο Γκονζάλες κι ο Ζότα (μία φορά το έκανε κι ο Έσε!), σε στιγμές στις οποίες έπρεπε να πασάρουν σε συμπαίκτες τους ευρισκόμενους σε καλύτερες θέσεις για ένα σουτ, δεν το έκαναν και τελείωσαν οι ίδιοι τις φάσεις και δη με απογοητευτικό τρόπο, πετώντας στην πραγματικότητα ευκαιρίες για κάτι καλύτερο.

Το ότι δεν πλήρωσε ο Ολυμπιακός κάποιες τέτοιες στιγμές, είναι γιατί ο Ορτέγκα κατέβασε τα ρολά, κάτι που αν θυμόμαστε είχε συμβεί και σε ένα άλλο 1-0, στη Λιβαδειά. Όμως, δεν θα γίνεται πάντα έτσι. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να είναι πιο συνεπείς, αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι, στο Αγρίνιο, που μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ δύσκολο.

Ο Παναιτωλικός πάντοτε είναι μία δύσκολη έδρα για τον Ολυμπιακό…

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη κέρδισε για πρώτη φορά στα Κύπελλα Ευρώπης με Άγγλο διαιτητή για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια!!! Με τον Όλιβερ να κάνει πραγματικά μία σχεδόν άψογη διαιτησία. Η συγκυρία είναι ότι σήμερα ο Άγγλος έχει οριστεί και σφυρίζει και το παιχνίδι Νότιγχαμ-Άρσεναλ για το αγγλικό πρωτάθλημα! Μάλιστα είχε παίξει και το αντίστοιχο περσινό παιχνίδι, που είχε λήξει 0-0. Γενικά, πάντως, είναι διαιτητής με τον οποίο, όπως και ο Ολυμπιακός στα Κύπελλα Ευρώπης, έτσι και η Νότιγχαμ στην Πρέμιερ Λιγκ δεν φέρνει και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αναφορικά με την προστασία της αποστολής του στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός δεν έχει παράπονο από τις γαλλικές αρχές. Σε κάθε μετακίνηση των «ερυθρόλευκων» τους συνόδευαν οκτώ (!) βανάκια της Αστυνομίας και 10 (!) μοτοσικλετιστές!!! Ούτε αρχηγός κράτους να ήταν!

Γενικά με τα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της γαλλικής Αστυνομίας για το συγκεκριμένο παιχνίδι και μέχρι που στάλθηκαν ενισχύσεις από το Παρίσι στη Μασσαλία! Μάλιστα, στην τελευταία σύσκεψη ασφαλείας παραβρέθηκε και η Γαλλίδα περιφερειάρχης, που διέταξε την απαγόρευση παρουσίας φίλων του Ολυμπιακού στην πόλη.

Παρεμπιπτόντως, στο Βελοντρόμ βρέθηκαν από πλευράς Ολυμπιακού πλην των μελών της αποστολής και των αξιωματούχων του κλαμπ, μόνο δύο άτομα από την οικογένεια του Έσε, ο αδελφός του Ρέτσου κι ο πατέρας του Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα, κάποιοι ελάχιστοι Έλληνες μπόρεσαν και μπήκαν στο γήπεδο και είδαν το παιχνίδι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι