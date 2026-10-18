Ο Μανώλης Σάλιακας έχει πάρει... κεφάλι για το δεξί άκρο της άμυνας στο ξεκίνημα της σεζόν του Ολυμπιακού, αλλά σήμερα λόγω τιμωρίας θα εμφανιστεί στην ενδεκάδα του Αγρινίου ο Μάρκους Πέντερσεν. Οι πρώτες διαφορές που εντοπίζεται στους δύο ακραίους μπακ.

Ο Μάρκους Πέντερσεν έχει σήμερα στο Αγρίνιο κάτι περισσότερο από μια θέση βασικού να διεκδικήσει. Έχει την ευκαιρία να βάλει... δύσκολα στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο ίδιος ο Νορβηγός θα επιθυμούσε να αλλάξει την ιεραρχία στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μανώλης Σάλιακας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βάσκου τεχνικού. Η απουσία του Έλληνα μπακ λόγω τιμωρίας ανοίγει τον δρόμο στον Νορβηγό για την ενδεκάδα στο σημερινό ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά η ουσία βρίσκεται στο πώς θα ανταποκριθεί στις διαφορετικές απαιτήσεις της θέσης.

Το γεγονός ότι ο Σάλιακας ξεκίνησε βασικός στα δύο πιο απαιτητικά παιχνίδια μετά τη διακοπή, με Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ, ενώ ο Πέντερσεν έμεινε στον πάγκο, δεν είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να προσπεραστεί. Είναι μια ένδειξη για το πώς αξιολογεί αυτή τη στιγμή ο προπονητής τις ισορροπίες στην άμυνα. Ο Νορβηγός καλείται να παρουσιάσει στοιχεία που θα τον κάνουν όχι απλώς μια αξιόπιστη εναλλακτική, αλλά μια διαφορετική, εξίσου αποτελεσματική λύση.

Η διαφορά των δύο προφίλ

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ο ρόλος για τον οποίο προορίζεται ο Πέντερσεν. Στην Τορίνο, την περίοδο 2025-26, πραγματοποίησε 29 συμμετοχές στη Serie A, με 2.135 λεπτά, ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Το αγωνιστικό του προφίλ βασίζεται κυρίως στην ταχύτητα, στην έκρηξη στα πρώτα μέτρα και στην ικανότητα να καλύπτει ολόκληρη την πλευρά.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική τακτική παράμετρος. Ο Νορβηγός είχε παρουσιάσει το πιο σταθερό διάστημά του στην Ιταλία όταν αγωνιζόταν ως δεξιός φουλ μπακ σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε αυτόν τον ρόλο είχε τη δυνατότητα να παίρνει μέτρα, να κινείται ψηλά και να αξιοποιεί την ταχύτητά του χωρίς να επιβαρύνεται στον ίδιο βαθμό με την ευθύνη της κάλυψης ολόκληρου του χώρου πίσω του.

Στον Ολυμπιακό, όμως, οι απαιτήσεις ενός δεξιού μπακ σε τετράδα είναι διαφορετικές. Ο Πέντερσεν πρέπει να υπολογίζει την κίνηση του αντίπαλου εξτρέμ, την απόσταση από τον δεξιό στόπερ και το πότε μπορεί να προωθηθεί χωρίς να αφήσει εκτεθειμένη την πλευρά του. Η ταχύτητά του είναι σημαντικό όπλο στις επιστροφές και στις μεταβάσεις, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται σωστός συγχρονισμός, καλή τοποθέτηση και καθαρές αποφάσεις με την μπάλα.

Τι δίνει διαφορετικό ο Σάλιακας

Ο Σάλιακας έχει κερδίσει πόντους επειδή μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στη λειτουργία της πλευράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στερείται επιθετικών χαρακτηριστικών. Η αξία του δεν κρίνεται μόνο από τις προωθήσεις ή τις σέντρες του, αλλά και από το πότε επιλέγει να ανέβει, πώς συνεργάζεται με τον εξτρέμ και αν διατηρεί τις σωστές αποστάσεις από τους υπόλοιπους αμυντικούς.

Για τον Αλγκουαθίλ, ο δεξιός μπακ δεν είναι απλώς ένας παίκτης που πρέπει να ανεβοκατεβαίνει τη γραμμή. Είναι μέρος της πρώτης ανάπτυξης, οφείλει να προσφέρει ασφαλή κυκλοφορία και να αντιδρά άμεσα όταν χαθεί η μπάλα. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά, η θέση του δεξιού μπακ επηρεάζει άμεσα την ισορροπία της ομάδας στις μεταβάσεις. Αν προωθηθεί χωρίς κάλυψη, μπορεί να δημιουργηθεί χώρος για τον αντίπαλο στην πλάτη του.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται η πρόκληση για τον Πέντερσεν. Να αξιοποιήσει τα φυσικά του προσόντα, αλλά να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στο τακτικό σκέλος της θέσης. Να επιτίθεται με ένταση όταν υπάρχει χώρος, να επιλέγει σωστά πότε θα κινηθεί εξωτερικά και πότε θα κρατήσει τη θέση του, να μη βιάζεται να στείλει την μπάλα στην περιοχή και να παραμένει συγκεντρωμένος όταν η κατοχή αλλάζει πλευρά.

Ευκαιρία να γυρίσει την κατάσταση

Το περιορισμένο διάστημα συμμετοχής του με την Εθνική Νορβηγίας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δεν τον βοήθησε να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό. Το σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, επομένως, έχει διπλή σημασία: πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και ταυτόχρονα να διεκδικήσει θέση στο πλάνο του προπονητή ενόψει της Σπάρτα Πράγας. Αν και για το ματς του Europa League, το ξεκάθαρο προβάδισμα το έχει ο Σάλιακας.

Το ζητούμενο δεν είναι να κάνει απαραίτητα μια εντυπωσιακή εμφάνιση με πολλές προωθήσεις. Είναι να παίξει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι: να κερδίσει τις προσωπικές μονομαχίες, να διαχειριστεί σωστά τον χώρο πίσω του, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και να δώσει πλάτος όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ο Σάλιακας έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Ο Πέντερσεν, όμως, έχει τα χαρακτηριστικά για να προσφέρει διαφορετικές λύσεις. Στο Αγρίνιο καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την ταχύτητα και την έντασή του σε ουσιαστική αγωνιστική συνεισφορά.

Και, κυρίως, να δώσει στον Αλγκουαθίλ έναν πραγματικό λόγο να αναθεωρήσει τις επιλογές του για τη συνέχεια, όχι απαραίτητα μόνο για το ματς με τη Σπάρτα, όπου - επαναλαμβάνουμε - ο Σάλιακας έχει τον πρώτο λόγο.

Η εικόνα του στον Ρέντη

Οι πληροφορίες από τον Ρέντη αναφέρουν ότι ο Μάρκους Πέντερσεν είναι άψογος επαγγελματίας και αντιμετωπίζει με ψυχραιμία την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Το γεγονός ότι βλέπει τον Μανώλη Σάλιακα να βρίσκεται πιο ψηλά στην ιεραρχία δεν φαίνεται να τον έχει επηρεάσει ψυχολογικά, ούτε να έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του στις προπονήσεις.

Ίσως σε αυτό να παίζει ρόλο και η νοοτροπία που χαρακτηρίζει πολλούς Νορβηγούς, με την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα με τις οποίες διαχειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, όσοι τον παρακολουθούν καθημερινά διακρίνουν έναν ποδοσφαιριστή πεισμωμένο, που δεν έχει αποδεχθεί ότι ο ρόλος του θα περιοριστεί σε αυτόν της εναλλακτικής λύσης.

Ο Πέντερσεν θέλει να διεκδικήσει ξανά τη θέση του και γνωρίζει ότι αυτό περνάει μέσα από τις εμφανίσεις του. Η σημερινή αναμέτρηση στο Αγρίνιο αποτελεί την πρώτη ευκαιρία να στείλει το δικό του μήνυμα. Τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο.