H αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, Έλμα Αβέιρο, μόνο αισιόδοξη δεν είναι για την επιστροφή του στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Η υπόθεση ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας, φαίνεται πως έχει πολύ μέλλον ακόμα. Θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα πήρε για άλλη μία φορά η αδερφή του σταρ της Αλ Νασρ, Έλμα Αβέιρο, η οποία κατά την παρουσίαση βιβλίου, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την όλη κατάσταση, αλλά και για το γεγονός πως η επιστροφή του αδερφού της στην ομάδα, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη.

«Είναι περισσότερο "όχι" παρά "ναι"», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Νομίζω ότι τόσο ο Κριστιάνο όσο και ο Ζόρζε Ζεσούς είναι πληγωμένοι. Μου φαίνεται ότι η κατάσταση έχει βαλτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ περίπλοκο. Όταν μας προδίδουν, η επιστροφή στην κανονικότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη».

Στη συνέχεια, η Αβέιρο μίλησε για την κατάσταση την οποία βίωσε ο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ήταν πολύ δύσκολο για την ίδια να βλέπει έτσι τον αδερφό της.

«Νιώθω θλίψη, διότι οι Πορτογάλοι, δυστυχώς, ξεχνούν όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και πιστεύουν ότι, στο παρόν, τα πράγματα θα έπρεπε να γίνονται διαφορετικά. Έχω μείνει άναυδη, είναι πολύ δύσκολο να βλέπω τον αδελφό μου να περνάει κάτι τέτοιο. Είναι από τους ανθρώπους που το άξιζαν λιγότερο απ' όλους».