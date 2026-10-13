Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ έσπασε ένα ρεκόρ 10ετίας με τον Παναθηναϊκό!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta το εντυπωσιακό ρεκόρ που έκανε ο Ιμανόλ την Κυριακή κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό.

Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού παίρνει άλλη διάσταση εάν κάποιος τρέξει λίγο πίσω στο παρελθόν και δει κάτι πολύ σημαντικό: ότι ο Ιμανόλ έκανε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει εδώ και μία δεκαετία κάποιος προκάτοχος του, στον πάγκο των «ερυθρόλευκων»!

Τι θέλω να πω; Ότι ούτε ένας από τους εννιά συνολικά προπονητές του Ολυμπιακού εδώ και μία δεκαετία δεν είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζοντας τον για πρώτη φορά! Όλοι είχαν ισοπαλίες η, ήττα στο παρθενικό τους παιχνίδι εναντίον των «πράσινων» και δη σε μία δεκαετία στην οποία δεν πήραν ποτέ πρωτάθλημα.

Για του λόγου το αληθές…

Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3 στις 10.3.2024 ένα μήνα αφότου είχε αναλάβει

Καρβαλιάλ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 στις 10.1.2024 πέντε εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει

Μαρτίνεθ Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 (διακοπή στο 50’) στις 22.10.2023 τρεις μήνες αφότου είχε αναλάβει

Ανιγκό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 στις 9.4.2023 μία εβδομάδα αφότου είχε αναλάβει

Μίτσελ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 στις 6.11.2023 πέντε εβδομάδες αφότου είχε αναλάβει

Μαρτίνς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 στις 11.11.2018 τρεις μήνες αφότου είχε αναλάβει

Γκαρθία Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 στις 4.3.2018 δύο μήνες αφότου είχε αναλάβει

Λεμονής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0 στις 28.10.2017 ένα μήνα αφότου είχε αναλάβει

Βούζας Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-0 στις 19.3.2017 10 ημέρες αφότου είχε αναλάβει

Βλέπουμε δηλαδή ότι στα πρώτα τους παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό οι εννιά προηγούμενοι προπονητές του Ολυμπιακού (τέσσερις Ισπανοί, δύο Πορτογάλοι, ο Λεμονής και δύο υπηρεσιακοί, ο Ανιγκό κι ο Βούζας) είχαν τέσσερις ήττες και πέντε ισοπαλίες! Καμία νίκη. Σε πέντε ματς εκτός έδρας (τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες) και σε τέσσερα ματς εντός έδρας (τρεις ισοπαλίες και μία ήττα). Είχαν πλησιάσει πολύ στις νίκες ο Μίτσελ κι ο Γκαρθία, αλλά και οι δύο ισοφαρίστηκαν με πέναλτι ανύπαρκτα στο τελευταίο λεπτό!!!

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ κι ο Πέδρο Μαρτίνς είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν στον Ολυμπιακό από την αρχή της σεζόν, ενώ οι υπόλοιποι εφτά είχαν πιάσει δουλειά κατά τη διάρκεια της σεζόν, όπως συνέβη τώρα με τον Ιμανόλ, που κατάφερε με αυτό το 1-0 να σπάσει μία πολύ κακή παράδοση για τους προπονητές του Ολυμπιακού. Τελευταίος που το είχε κάνει, νίκη δηλαδή στο πρώτο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Πορτογάλος Πάουλο Μπέντο, με το 3-0 στο Καραϊσκάκη πριν 10 ολόκληρα χρόνια, περίπου τέτοια εποχή, στις 10.11.2016, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τελευταίο του από εκείνα τα έξι σερί πρωταθλήματα.

Για να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι για προπονητή του Ολυμπιακού να κερδίζει σε πρώτο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό από το 2010: Ο Βαλβέρδε είχε χάσει 1-2 εκτός έδρας, ο Ζαρντίμ είχε φέρει ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας, ο Μίτσελ είχε φέρει ισοπαλία 1-1 εντός έδρας κι ο Περέϊρα είχε χάσει 1-2 εκτός έδρας.

Άρα, από τους συνολικά 14 προπονητές του Ολυμπιακού αυτά τα 16 χρόνια, μόνο ο Μπέντο κι ο Ιμανόλ έκαναν νίκη στο πρώτο τους παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό! Κι οι δύο στο Καραϊσκάκη .

Άσχετο: Η αποβολή του Σάλιακα είναι ήδη η δεύτερη παίκτη του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Πρώτη ήταν του Φορτούνη στο Νάϊμεγκεν, όπου εκεί η ομάδα είχε μείνει με παίκτη λιγότερο για συνολικά 45 λεπτά και της είχε στοιχίσει τον αποκλεισμό της. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο καθαρά μυαλό και μεγαλύτερη ηρεμία στο παιχνίδι από όλους τους «ερυθρόλευκους» και δη τους Έλληνες. Θα μπορούσε και η κόκκινη του Σάλιακα να κόστιζε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ορτέγα, όπως ίσως θυμάστε να γράφω εδώ, είχε ζητήσει από τον Ιμανόλ εξτρά άδεια τριών ημερών, για προσωπικό θέμα, κι έτσι είχε λείψει σχεδόν μία εβδομάδα από το Ρέντη στη διακοπή του πρωταθλήματος για 20 ημέρες λόγω Εθνικών ομάδων.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας είχε μιλήσει, στα ισπανικά καθότι έχει ρίζες από την Ισπανία, γι΄ αυτό το θέμα ο ίδιος με τον Βάσκο προπονητή, πριν το παιχνίδι στη Λιβαδειά. Κι αν μη τι άλλο ο Ορτέγα και με τον Λεβαδειακό και με τον Παναθηναϊκό ήταν άριστος σε αυτές τις δύο νίκες με 1-0 του Ολυμπιακού όποτε χρειάστηκε να επέμβει. Πήρε παραπάνω άδεια, αλλά φρόντισε να είναι εντάξει και με το παραπάνω στις υποχρεώσεις του.

Παρεμπιπτόντως, προχθές σε μία έξοδο του σε κόρνερ του ΠΑΟ πήρε παραμάζωμα και τον άτυχο Τικνιζιάν, τον οποίο πήραν τα αίματα και έμεινε δύο λεπτά εκτός παιχνιδιού μέχρι να τον φροντίσει ο γιατρός της ομάδας Χρ. Θέος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι