Ρονάλντο: Οι οπαδοί της Αλ Νασρ τον αποθέωσαν με πανό στο γήπεδο
Πρόσωπο των ημερών είναι το τελευταίο διάστημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά όχι για τους λόγους που θα επιθυμούσε. Ο Πορτογάλος αστέρας βρέθηκε στην επικαιρότητα μετά την απόφασή του να αποχωρήσει από το camp της Πορτογαλίας ύστερα από διαφωνία με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς, με τη μεταξύ τους κόντρα να ωθεί τον «CR7» σε ανακοίνωση 2.000 λέξεων όπου εξήγησε τους λόγους της αποχώρησης.
Στην επιστολή που εξέδωσε, ο Ρονάλντο τόνισε πως ένιωσε προδομένος σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις από τον προπονητή του, ο οποίος επί της ουσίας δεν τήρησε ποτέ την υπόσχεσή του να απολογηθεί δημόσια για το γεγονός πως έβαλε τον 41χρονο να κάνει προθέρμανση κόντρα στη Νορβηγία και τελικά δεν τον χρησιμοποίησε ποτέ.
Η ρήξη στις σχέσεις τους οδήγησε τον «CR7» στο να μαζέψει την πραμάτια του και να γυρίσει νωρίς στη Σαουδική Αραβία, με τους οπαδούς της Αλ Νασρ πάντως να δείχνουν εμπράκτως τη στήριξή τους στον αγώνα με την Αλ Ντιριγιά.
Συγκεκριμένα στο γήπεδο της ομάδας εμφανίστηκε πανό με το μήνυμα «το μεγαλείο κερδίζεται», με τον κόσμο να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να σταθεί στο πλευρό του 41χρονου σούπερσταρ.
🚨 Al Nassr fans for Cristiano Ronaldo: “Greatness is earned”. 🇸🇦🇵🇹 @SPL_EN 📸 https://t.co/ryUm0cLi5u— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026
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