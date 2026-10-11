Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές στην Ισπανία πήραν την κατάσταση στα χέρια τους όταν μία λακούβα στον αγωνιστικό χώρο απείλησε την ομαλή διεξαγωγή του Θεμπρερένια-Αστουντίγιο.

Δύο ερασιτεχνικές ομάδες από την Ισπανία, η Θεμπρερένια και η Αστουντίγιο, είδαν τα ονόματά τους σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας, χάρη στον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστές τους μία... λακούβα!

Η μεταξύ τους αναμέτρηση βλέπετε διακόπηκε όταν εντοπίστηκε μία μεγάλη τρύπα στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και, χρησιμοποιώντας τούβλα και χώμα, να λύνουν έστω και προσωρινά το πρόβλημα, προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, όπως κι έγινε...

Για την ιστορία, η Θεμπρερένια ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος, καθώς επικράτησε 1-0 χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.