Ισπανία: Ποδοσφαιριστές έκλεισαν λακούβα στον αγωνιστικό χώρο με τούβλα
Δύο ερασιτεχνικές ομάδες από την Ισπανία, η Θεμπρερένια και η Αστουντίγιο, είδαν τα ονόματά τους σε όλα τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας, χάρη στον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι ποδοσφαιριστές τους μία... λακούβα!
Η μεταξύ τους αναμέτρηση βλέπετε διακόπηκε όταν εντοπίστηκε μία μεγάλη τρύπα στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και, χρησιμοποιώντας τούβλα και χώμα, να λύνουν έστω και προσωρινά το πρόβλημα, προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, όπως κι έγινε...
Για την ιστορία, η Θεμπρερένια ήταν αυτή που πανηγύρισε στο τέλος, καθώς επικράτησε 1-0 χάρη σε γκολ που σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
🗣 ¿Qué pasó en El Mancho Ángel Sastre de Cebreros? A) El partido @CDCebre - Astudillo se detiene más de 15 minutos B) Es necesario material de obra C) Se hunde el césped y hay un socavón D) Todas las respuestas son correctas ⚽️ El fútbol nunca dejará de sorprendernos... https://t.co/VoeMAiLM6X— La Jornada - La 8 Ávila (@LaJornada_Avila) October 11, 2026
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