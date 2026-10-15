Η αναμέτρηση του Άγιαξ με τη Χάιντουκ Σπλιτ διακόπηκε προσωρινά στο 77ο λεπτό λόγω ρίψης καπνογόνων από τους Κροάτες.

Η Χάιντουκ Σπλιτ κρατά το προβάδισμα ενάντια στον Άγιαξ, προηγούμενη 2-1, αλλά στο 77ο λεπτό οι οπαδοί των γηπεδούχων οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης. Οι υποστηρικτές του κροατικού συλλόγου έριξαν καπνογόνα, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική και τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Όλα αυτά μερικές ώρες μετά αφότου μέλη των οργανωμένων της Χάιντουκ προκάλεσαν σάλο, όταν κάνοντας πορεία προς το γήπεδο έσπασαν ένα φέρετρο που είχε γραμμένη πάνω του τη λέξη Άγιαξ, ενώ τραγουδούσαν ναζιστικά συνθήματα που περιλάμβαναν από τους Εβραίους μέχρι τον Αδόλφο Χίτλερ...

Εντέλει, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά μετά από περίπου δέκα λεπτά.