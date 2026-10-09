Η «υπερβολική» ιδέα του Ποντένσε για το αντίο του Κριστιάνο είναι βγαλμένη από τη φαντασία κάθε ποδοσφαιρόφιλου: «Να γίνουν τέσσερα φιλικά...»
Δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας έκανε ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, καταθέτοντας μια πρωτότυπη πρόταση για το ενδεχόμενο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του σταρ της Αλ Νασρ.
Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social , ο 30χρονος Πορτογάλος, έχοντας υπάρξει συμπαίκτης με τον «CR7» στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους, σημείωσε πως ο συμπατριώτης του έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις σε κάποια από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του κόσμου αλλά δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στο θρυλικό «Μαρακανά» της Βραζιλίας. Έτσι, πρότεινε το τελευταίο διεθνές ματς θα διεξαχθεί εκεί καθώς ένα τέτοιο φινάλε αξίζει στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
«Τώρα ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι μπορούμε να μιλάμε για τα πάντα, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα... Νομίζω, λοιπόν, ότι μπορώ να κάνω μια πρόταση. Τέσσερα φιλικά παιχνίδια κατά την τελευταία του χρονιά. Με την Ισπανία στο “Μπερναμπέου”, με τη Βραζιλία στο “Μαρακανά”, με την Ιταλία στο Τορίνο και με την Αγγλία στο “Ολντ Τράφορντ”. Θα ήταν ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τιμήσουμε τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, στα γήπεδα όπου μας χάρισε μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις μας και απέναντι σε εθνικές ομάδες που αξίζει να αποτελέσουν μέρος του αποχαιρετισμού του. Ο Κριστιάνο το αξίζει. Το ποδόσφαιρο το αξίζει. Και εμείς, ως φίλαθλοι, το αξίζουμε»
As we are now living in a moment where everyone can talk about everything without knowing anything… I think I can also make a suggestion. (The best thing I’ve heard these days was Felipe Gomes comparing him to Kobe) For Cristiano’s farewell in a Portugal shirt: 4 friendly matches in his final year: 🇪🇸 vs Spain at the Bernabéu 🇧🇷 vs Brazil at the Maracanã 🇮🇹 vs Italy in Turin 🏴 vs England at Old Trafford It would be one of the best ways to honor the best player of all time, in the stadiums where he gave us some of our greatest memories, and against countries that deserve to be part of his farewell. Cristiano deserves it. Football deserves it. And we, as fans, deserve it.— Daniel Podence (@daniel_podence) October 8, 2026
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