Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Λιονέλ Μέσι μετά την τελευταία του προπόνηση με την Αργεντινή για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του καθώς σε λίγες ώρες θα δώσει το δικό του «last dance» με το εθνόσημο.

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για τον τελευταίο «χορό» με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Η «Αλμπισελέστε» τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10, 02:00) θα αναμετρηθεί σε φιλικό αγώνα με το Μπενίν, ο οποίος θα αποτελέσει και την τελευταία φορά που θα αγωνιστεί ο σταρ της Αργεντινής με το εθνόσημο στα στήθη.

Ο 39χρονος επιθετικός είχε ανακοινώσει ότι θα σταματούσε από την εθνική ομάδα, κατά τη διάρκεια του περασμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον έφτασε η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετίσει τον λαό της Αργεντινής, καθώς τη Δευτέρα (5/10) πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση και σε λίγες ώρες θα είναι η τελευταία φορά που θα εμφανιστεί με την φανέλα της χώρας του, την οποία φοράει εδώ και 21 χρόνια.

Ο ίδιος μετά το τέλος της προπόνησης, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αποχαιρετώντας τους συμπαίκτες του και το επιτελείο γενικότερα, γράφοντας ως λεζάντα «Στιγμές που ξέρω ότι θα μου λείψουν». Ολόκληρο το γήπεδο θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουν τον αρχηγό της Αργεντινής που αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της ιστορίας της εθνικής.