Μέσι: Η φωτογραφία από την τελευταία προπόνηση του Μέσι με την Αργεντινή

Μέσι: Η φωτογραφία από την τελευταία προπόνηση του Μέσι με την Αργεντινή

Νίκος Κικίδης
Μέσι: Η φωτογραφία από την τελευταία προπόνηση του Μέσι με την Αργεντινή

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Viral έγινε η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι από την τελευταία του προπόνηση με την εθνική Αργεντινής, προτού αποχαιρετήσει οριστικά την εθνική ομάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το ιστορικό «αντίο» με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς η φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα αποτελέσει την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Αργεντινός θρύλος είχε προαναγγείλει το φινάλε από την εθνική μέσω ανοικτής επιστολής στο τέλος του καλοκαιριού και πλέον έφτασε η στιγμή για να αποχωριστεί την αγαπημένη του εθνική.

Η φωτογραφία μάλιστα από την τελευταία προπόνηση στο Μπούνος Άιρες για την Αλμπισελέστε έγινε γρήγορα viral στα social media για τη σημασία της και τη συμβολική στιγμή που αποτυπώνει.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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