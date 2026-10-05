Viral έγινε η φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι από την τελευταία του προπόνηση με την εθνική Αργεντινής, προτού αποχαιρετήσει οριστικά την εθνική ομάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το ιστορικό «αντίο» με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς η φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα αποτελέσει την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Αργεντινός θρύλος είχε προαναγγείλει το φινάλε από την εθνική μέσω ανοικτής επιστολής στο τέλος του καλοκαιριού και πλέον έφτασε η στιγμή για να αποχωριστεί την αγαπημένη του εθνική.

Η φωτογραφία μάλιστα από την τελευταία προπόνηση στο Μπούνος Άιρες για την Αλμπισελέστε έγινε γρήγορα viral στα social media για τη σημασία της και τη συμβολική στιγμή που αποτυπώνει.