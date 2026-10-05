Μέσι: Η φωτογραφία από την τελευταία προπόνηση του Μέσι με την Αργεντινή
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το ιστορικό «αντίο» με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς η φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα αποτελέσει την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.
Ο Αργεντινός θρύλος είχε προαναγγείλει το φινάλε από την εθνική μέσω ανοικτής επιστολής στο τέλος του καλοκαιριού και πλέον έφτασε η στιγμή για να αποχωριστεί την αγαπημένη του εθνική.
Η φωτογραφία μάλιστα από την τελευταία προπόνηση στο Μπούνος Άιρες για την Αλμπισελέστε έγινε γρήγορα viral στα social media για τη σημασία της και τη συμβολική στιγμή που αποτυπώνει.
🩵🤍 Lionel Messi completed his very last training session as Argentina national team player. https://t.co/IHFwr3TmMJ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.