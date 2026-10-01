Η Εθνική Ελπίδων έχει ένα τελευταίο «ραντεβού» στη Βόρεια Ιρλανδία και η νίκη είναι μονόδρομος για να συμπληρωθεί το παζλ που θα τη στείλουν σε EURO U21 μετά από 24 χρόνια.

Μετά τη νίκη επί της Λετονίας με 4-2, η Εθνική Ελπίδων έχει πλέον μπροστά της ένα τελευταίο παιχνίδι, αυτό με τη Βόρεια Ιρλανδία στις 6 Οκτωβρίου, και γνωρίζει ότι η νίκη είναι απαραίτητη για να διεκδικήσει μέχρι τέλους την απευθείας πρόκριση στο Euro U21 και στα γήπεδα της Σερβίας με την Αλβανία.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό της και η μάχη πλέον μεταφέρεται στη βαθμολογία των δεύτερων, όπου μόνο η καλύτερη ομάδα παίρνει απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση.

Το πρώτο ζητούμενο, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο,το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη πρέπει να κερδίσει την τελευταία εκτός έδρα αποστολή. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσει στους 27 βαθμούς και θα ολοκληρώσει την προσπάθειά της έχοντας κάνει ό,τι περνά από το χέρι της. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει, όμως, από το μεγάλο ματς του 5ου ομίλου, Ιταλία–Πολωνία, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το τι θα χρειαστεί στη συνέχεια.

Το ιδανικό σενάριο για την Ελλάδα είναι να μην κερδίσει η Ιταλία που αυτή τη στιγμή έχει 22 βαθμούς την Πολωνία (27 βαθμούς). Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικρατήσει στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν θα χρειάζεται να μπει σε περίπλοκους υπολογισμούς για τη διαφορά τερμάτων και θα πάρει την απευθείας πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη.

Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα αν οι Ατζούρι νικήσουν την Πολωνία. Τότε η Γαλανόλευκη και η Πολωνία μπορεί να βρεθούν στους 27 βαθμούς και η πρόκριση θα κριθεί από τη διαφορά τερμάτων στην ειδική βαθμολογία των δεύτερων, στην οποία δεν υπολογίζονται τα παιχνίδια απέναντι στην τελευταία ομάδα κάθε ομίλου. Εκεί βρίσκεται και το μεγάλο «αγκάθι». Η Πολωνία έχει αυτή τη στιγμή σημαντικό πλεονέκτημα στη διαφορά τερμάτων, επομένως η Ελλάδα θα χρειαστεί όχι απλώς νίκη στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά, εφόσον η Ιταλία να κερδίσει τους Πολωνούς.

Για να γίνουν τα πράγματα πιο απλά η νίκη της Ελλάδας στη Βόρεια Ιρλανδία και ήττα/ισοπαλία της Ιταλίας απέναντι στην Πολωνία και η Εθνική παίρνει απευθείας την πρόκριση. Αν κερδίσει η Ιταλία, τότε πρέπει να... βγουν κομπιουτεράκι με τις υπόλοιπες δεύτερες ομάδες να οδηγούνται στα μπαράζ.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή 28 γκολ υπέρ και 6 κατά, με 24 βαθμούς. Η Πολωνία, μετά και τη νίκη της με 3-0 επί της Σουηδίας, έφτασε τα 26 γκολ υπέρ και τα 2 κατά, έχοντας 27 βαθμούς. Ωστόσο, στην ειδική βαθμολογία των δεύτερων δεν υπολογίζονται τα παιχνίδια απέναντι στην τελευταία ομάδα των ομίλων, καθώς τόσο ο όμιλος της Ελλάδας όσο και εκείνος της Πολωνίας έχουν έξι ομάδες.

Με την αφαίρεση αυτών των αγώνων, η Ελλάδα έχει 18-6, δηλαδή συντελεστή +12, ενώ η Πολωνία έχει 18-1, δηλαδή +17. Η διαφορά βρίσκεται επομένως στα πέντε γκολ.