Το Gazzetta καταπιάνεται με την περίπτωση του Τζον Ντουράν, ο οποίος μετά την Αλ Νασρ και τη Φενέρμπαχτσε, κατευθύνεται στη Ρωσία για λογαριασμό της Ζενίτ.

Μπορεί να είναι μόλις 22 ετών, ωστόσο ο Τζον Ντουράν έχει ήδη να επιδείξει πολλά αυτοκόλλητα εξωτικών προορισμών στη βαλίτσα του. Μία βαλίτσα την οποία γεμίζει ξανά, αυτή τη φορά για να μετακινηθεί από την Τουρκία στη Ρωσία, για χάρη της Ζενίτ. Μία χώρα που θα μπορούσε να του δώσει την ευκαιρία να λάμψει πριν από μερικά χρόνια, ωστόσο μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, βρίσκεται, αθλητικά μιλώντας, πίσω από τον ήλιο...

Τι δουλειά έχει εκεί ένας ποδοσφαιριστής που πριν από ενάμιση χρόνο θεωρούταν μία από τις πιο συναρπαστικές περιπτώσεις παικτών σε όλον τον κόσμο; Η αλήθεια είναι πως ο Κολομβιανός επιθετικός πήρε μερικές μάλλον αμφιλεγόμενες αποφάσεις για την καριέρα του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αποφάσεις σίγουρα καλές για την τσέπη του, αλλά που δεν έδειχναν και δεν δείχνουν ικανές να τον εκτοξεύσουν. Έχοντας φτιάξει το όνομά του με τη φανέλα της Ενβιγκάδο μεταξύ 2019 και 2021 στην πατρίδα του, ο Ντουράν ανηφόρισε αρχικά στις ΗΠΑ, με τη Σικάγο Φάιαρ να δαπανά 1,7 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον φέρει στο MLS το 2022. Το αμερικανικό πρωτάθλημα αποτελεί συχνά... διάδρομο για την Ευρώπη και ο νεαρός φορ, που την περίοδο εκείνη έγινε και διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Κολομβίας, χρειάστηκε μόλις έναν χρόνο για να δείξει το ταλέντο του και να τραβήξει τα βλέμματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού.

🚨🔵 Jhon Durán to Zenit St Petersburg, here we go! Documents completed now between the clubs.



Fenerbahçe break loan from Al Nassr, new loan move from Al Nassr to Zenit for Durán.



Lille was never close as option, Durán will join on straight loan — NO buy option clause. pic.twitter.com/rbgahzjk41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

Ο απολογισμός οκτώ γκολ και έξι ασίστ σε 28 συμμετοχές στο Ιλινόι έφεραν το ενδιαφέρον της Άστον Βίλα, που τον Ιανουάριο του 2023 έδωσε κάτι λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να φέρει τον νεαρό Κολομβιανό στο Μπέρμιγχαμ. Το φτωχό παιδί από τη Σαραγόσα, μια μικρή πόλη στα βόρεια της χώρας, κατάφερε να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και το μέλλον απλωνόταν συναρπαστικό μπροστά του. Μετά από μία περίοδο προσαρμογής στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022/23, άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του ωστόσο αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ακόμα κι έτσι, μέτρησε οκτώ γκολ και μία ασίστ σε 37 συμμετοχές την επόμενη σεζόν, με τη Βίλα να φτάνει στα ημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό και να εξασφαλίζει την έξοδο στο Champions League.

Τη σεζόν 2024/25, εξελίχτηκε σε... super sub για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, σκοράροντας δώδεκα φορές σε 29 αγώνες στο πρώτο μισό της σεζόν. Η μεταγραφική του αξία εκτοξεύτηκε, το όνομά του ενεπλάκη σε μεταγραφικά σενάρια με κορυφαίες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Άρσεναλ και η Παρί Σεν Ζερμέν. Και κάπου εκεί, ήρθε η βόμβα της ανακοίνωσης της μεταγραφής του στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, να προξενήσει αίσθηση και απορία, καθώς ένας νεαρός φορ με όλο το μέλλον μπροστά του, επέλεξε ένα πρωτάθλημα που συνήθως, παίκτες του βεληνεκούς του επιλέγουν μετά τα 30 τους χρόνια... Δίνοντας πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ, οι Σαουδάραβες έκαναν επίδειξη δύναμης και ενίσχυσαν την πεποίθησή τους ότι μπορούν να προσελκύσουν και παίκτες εξελίξιμους και όχι απαραίτητα... τελειωμένους. Ασφαλώς, τα περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ που θα έπαιρνε μέχρι το 2030 σε ετήσια βάση έπαιξαν τον ρόλο τους, με παλιούς του προπονητές στην Κολομβία να τον δικαιολογούν για την επιλογή του αναφερόμενοι στα φτωχικά παιδικά του χρόνια.

John Durán. Saddest story you’ll see for a young player!! 🇨🇴



At just 22, he’s already played for more clubs than some players do at the end of their careers — It isn’t about his luck, it is about his mentality.



He always finds a way to create problems with people around him. In… pic.twitter.com/fEdImdOcr7 February 5, 2026

Αγωνιστικά όμως, ο Ντουράν δεν κατάφερε να προσαρμοστεί ποτέ στην αραβική χερσόνησο. Παρότι πρόλαβε να δείξει την εκτελεστική του δεινότητα με δώδεκα γκολ σε 18 συμμετοχές, η νοοτροπία που -δεν- έδειχνε στην Αλ Νασρ έφερε τον δανεισμό του στη Φενέρμπαχτσε λίγους μήνες αργότερα. Σε 21 ματς, μέτρησε πέντε γκολ και τρεις ασίστ αλλά εκ νέου δεν κατάφερε να μακροημερεύσει, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών καθώς και θέματα προσαρμογής, την ώρα που η σχέση του με τον Ντομένικο Τεντέσκο δεν ήταν καλή. Κάπως έτσι, ήρθε η διακοπή του δανεισμού, με τη Λιλ να επιχειρεί να τον φέρει ξανά στο ευρωπαϊκό top-5 αλλά να μην μπορεί να τον καλύψει οικονομικά. Αγγλικά κλαμπ όπως η Τότεναμ και η Λιντς επίσης συνδέθηκαν μαζί του αλλά δεν θέλησαν να προχωρήσουν, με τη λύση να δίνει η Ζενίτ, με δανεισμό χωρίς καν οψιόν αγοράς. Στα 22 του χρόνια, ο Ντουράν βλέπει μια ομάδα από την παραγκωνισμένη και απομονωμένη Ρωσία να τον αποκτά όταν κανείς άλλος δεν φαίνεται να... τρελαίνεται για την περίπτωσή του, παρότι μόλις έναν χρόνο πριν συνδεόταν με ποδοσφαιρικούς κολοσσούς. Χρόνο, προφανώς, έχει για να το γυρίσει, όμως καλείται να δείξει και θέληση να ξαναβάλει την καριέρα του σε σειρά...